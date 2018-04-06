Caferi: Rusya, Türkiye ve İran müzakereleri sonucunda Ankara'nın askerlerini çekmesini umuyoruz

Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi zirvesi kapsamında Sputnik'e demeç veren Caferi, Rusya, Türkiye ve İran arasında yapılan müzakereler sonucunda Ankara'nın askerlerini çekmesini umduklarını belirtti.

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"Astana anlaşmalarına göre Türkiye'nin İdlib'deki terör örgütlerini gözetlemek ve denetlemek için hafif silahlı polis göndermesi gerekiyordu" diye devam eden Caferi, ancak Türkiye'nin bunun yerine asker gönderdiğini ve Astana anlaşmalarını ihlal ettiğini öne sürdü.

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Caferi'ye ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planları soruldu. Suriyeli diplomat, Washington'dan bu konuda henüz resmi bilgi almadıklarını belirtti.

'TÜRKİYE VE ABD SALDIRGAN POLİTİKA İZLİYOR'

Suriyeli diplomata göre Ankara ve Washington, Şam'a karşı saldırgan bir politika izliyor.

Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini savunan Caferi, "Suriye'de çözüm ancak egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayanabilir. Uluslararası toplumu, bu iki ülkenin politikalarını kınamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Caferi, Şam'ın, kurulacak anayasa komisyonuna kendi aday listesini oluşturmak için çalışmaya devam ettiğini de söyledi.

Şam'ın aday listesini sunup sunmadığı sorusuna Caferi, "Hayır, çalışma devam ediyor. Rusya ve İran'la bunun üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE, ASKERLERİNİ AFRİN'DEN ÇEKMELİ'

Caferi, Türkiye'nin askerlerini Afrin'den çekmesi gerektiğini de savundu.

Caferi, "Türkiye, birliklerini Afrin'den çekmeli. Bu konuda Türk hükümetine baskı yapılacağını umuyorum. Ankara'nın Afrin'deki eylemleri, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve Bağlantısızlar Hareketi ilkelerini ihlal ediyor" diye konuştu.

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Caferi, Şam'ın Golan Tepeleri'nin işgalini asla kabullenmeyeceğini de kaydetti. Suriyeli diplomat, "İsrail, komşu ülkeleri işgal etme suçu nedeniyle cezalandırılmadı. İsrail, Suriye'nin Golan Tepeleri'ni, Filistin'i ve Lübnan'ın bazı bölgelerini işgal etti. Sivillere yönelik suçlar devam ediyor, çeşitli terör yuvaları destekleniyor" ifadelerini kullandı. Caferi, Filistinlilerin kendi geleceklerini tayin etme hakkını desteklediklerini sözlerine ekledi.