Rusya: Suriye'de militanlar kimyasal silah provokasyonuna hazırlanıyor

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin Başkanı Yuriy Yevtuşenko, Suriye'nin güneyindeki silahlı grupların kimyasal silah kullanımı da dahil, bir dizi provokasyona hazırlandığını söyledi.

Yevtuşenko, "Hükümet güçleri safına geçen Ceyş Ahrar el Aşir militanlarından edindiğimiz bilgilere göre, Suriye'nin güneyindeki silahlı örgütler bir dizi provokasyona hazırlanıyor, buna kimyasal silah kullanımına dair provokasyonlar da dahil" dedi.

'EL NUSRA VE ÖSO BİRLİKTE HAREKET EDİYOR, KİMYASAL DEPOLARI PATLATMAYI PLANLIYOR'

Yevtuşenko, El Nusra ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) liderlerinin birlikte hareket ettiğini ve kontrollerindeki yerleşim birimlerinde klor içeren maddelerin bulunduğu kimyasal depoları patlatmayı planladıklarını söyledi.

Yevtuşenko, patlamaların planlandığı yerler arasında Deraa'daki el Balyad bölgesi olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor.