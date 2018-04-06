Katar, gönüllü kadınları da askere alıyor

Suudi Arabistan liderliğindeki blokun yaptırım kıskacını sıkılaştırması karşısında Katar Emiri, kadınların isterlerse gönüllü olarak askere yazılması ve erkeklerin zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına onay verdi.

Katar'da çıkarılan ve Emir Tamim bin Hamad el Tani tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yeni yasayla kadınlar ilk kez askere alınıyor.

ZORUNLU ASKERLİK 12 AYA ÇIKTI

Kadınların 18 yaşından itibaren gönüllü olarak askerlik yapmasına izin veren yasayla 18-35 yaş arasındaki erkeklerin zorunlu askerlik süresi 3 aydan 1 yıla çıkarıldı.

KAÇANLARA 3 YIL HAPİS CEZASI

Erkekler, 18 yaşına girer girmez 60 gün içinde askerliğe başvurmak zorunda bırakıldı. Askerlikten kaçanlara 3 yıl hapis ve 50 bin Katar riyaline varan para cezası verilecek.

SIRADA HARP AKADEMİSİ VAR

Katar, ulusal harp akademisi de kuracak.

ASKERİ ANLAŞMALAR TAM GAZ

Bu gelişme, Suudi Arabistan liderliğindeki blokun 10 aylık mali-ekonomik ablukasının Katar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiye bağlanıyor.

Krizin başladığı hazirandan beri ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere ile askeri anlaşmalar imzalayan Katar, son olarak 12 Rafale savaş uçağı daha satın almaya karar verdi.

TÜRKİYE İLE SIKI İŞBİRLİĞİ

Aynı zamanda topraklarını Türkiye'nin askeri üssüne açan Katar, Türkiye'den de silah almaya başladı.