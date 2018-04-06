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    Katar Doha Corniche Parkı

    Katar, gönüllü kadınları da askere alıyor

    © AFP 2018/ ROBERT SULLIVAN
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan liderliğindeki blokun yaptırım kıskacını sıkılaştırması karşısında Katar Emiri, kadınların isterlerse gönüllü olarak askere yazılması ve erkeklerin zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına onay verdi.

    suudi veliaht prensi muhammed bin selman
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    Suudi Veliaht Prensi'nin yeni planı: Katar'ı karadan koparıp ada haline getirecek
    Katar'da çıkarılan ve Emir Tamim bin Hamad el Tani tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yeni yasayla kadınlar ilk kez askere alınıyor.

    ZORUNLU ASKERLİK 12 AYA ÇIKTI

    Kadınların 18 yaşından itibaren gönüllü olarak askerlik yapmasına izin veren yasayla 18-35 yaş arasındaki erkeklerin zorunlu askerlik süresi 3 aydan 1 yıla çıkarıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    ‘Katar Emiri, Moskova’ya koruma almak için geldi’

    KAÇANLARA 3 YIL HAPİS CEZASI

    Erkekler, 18 yaşına girer girmez 60 gün içinde askerliğe başvurmak zorunda bırakıldı. Askerlikten kaçanlara 3 yıl hapis ve 50 bin Katar riyaline varan para cezası verilecek.

    SIRADA HARP AKADEMİSİ VAR

    Suudi Arabistan'da kadın hakları / Suudi kadını
    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    Suudi Arabistan'dan 'kadın asker açılımı'

    Katar, ulusal harp akademisi de kuracak.

    ASKERİ ANLAŞMALAR TAM GAZ

    Bu gelişme, Suudi Arabistan liderliğindeki blokun 10 aylık mali-ekonomik ablukasının Katar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiye bağlanıyor.

    Krizin başladığı hazirandan beri ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere ile askeri anlaşmalar imzalayan Katar, son olarak 12 Rafale savaş uçağı daha satın almaya karar verdi.

    TÜRKİYE İLE SIKI İŞBİRLİĞİ

    Aynı zamanda topraklarını Türkiye'nin askeri üssüne açan Katar, Türkiye'den de silah almaya başladı.

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