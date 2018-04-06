İsrail Gazze sınırında yine ateş açtı: 5 ölü, 250 yaralı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus'un doğu sınırında 5 Filistinlinin öldüğünü belirtildi. Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana yaşamını yitiren Filistinli sayısı 24'e yükseldi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki gösterileri bugün de devam ediyor.

Attacks by the occupation forces on the peaceful protesters east of the #Gaza Strip in the #GreatReturnMarch pic.twitter.com/ZDd3pI7XID — Great Return March (@GreatReturnMa) 6 April 2018

​'BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ'

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin ise sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açtığı haberleri geliyor.

Friday of tires in #Gaza… Firing up the tires is A new technique in peaceful demonstrations at Gaza borders to demand our rights in decent life and to end siege on Gaza.#tiresfriday #GreatReturnMarch #جمعة_الكوشوك pic.twitter.com/ALa9mSbvK5 — Nadia AbuShaban® 💧 (@NadiaAbuShaban) 6 April 2018

​Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.