Suudi Arabistan’da kadınlar: Erkekler tarafından köleleştiriliyoruz, bu yasalarca korunuyor

Suudi Arabistan’da kadın yaşamını anlatan Suudi öğrenci ve öğretim üyesi Fatima el İsa, kadınların ülkede erkekler tarafından köleleştirildiğini, yasaların da bunu koruduğunu söyledi.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Suudi Veliaht Prensi: Kadın çarşaf giymek zorunda değil, ne giyeceğine kendi karar vermeli

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, kadınların abaya giyme, peçe takıp takmama yönünde kararları kendilerinin alabileceğini söyledi. Daha önce Suudi kadınlara bisiklete binme ve otomobil kullanma izni de verildi. Ancak hâlâ erkekler olmadan seyahat edemiyorlar. Kadınlar hâlâ nikah defterine imza atma, kendi istekleri doğrultusunda boşanma veya boşanma sonrasında çocuklarını alamıyor. Kadınlar cezalarının dolmasının ardından kocaları veya ailelerinin erkek üyelerinin izni olmadan hapisten dahi çıkamıyor.

'BU GİYSİ NEREDEYSE KUTSAL GÖRÜNÜYOR'

Mekke’de Arap Dili bölümünde yüksek lisans yapan ve öğretim üyesi Fatima el İsa, kendisini feminist olarak tanımlıyor ve kadın haklarına yönelik yazılar yazdığı bir blogu var. Ancak ülkesinde çarşaf giymek zorunda. Sputnik’e konuşan El İsa, “Muhafazakar İslamcı bir ailede büyüdüm. Kimse abaya hakkında ne düşündüğümü umursamıyor. Bu giysi neredeyse kutsal görünüyor” dedi.

'HER KADININ BİR MUHAFIZI VAR, KADINLAR İÇİN KARARLAR ALIYOR'

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Devletin ailesinin isteklerine karşı gelenleri korumadığını belirten El İsa şöyle devam etti: “Şimdilik her şey laftan ibaret. Aileler ve kocalar kadınları belirli biçimlerde giyinmeye zorluyor. Geçenlerde abaya giymeden sokağa çıktı diye bir kadını tutukladılar. Arkadaşlarımın çoğu modern giysiler giymek istiyor ancak bunun sözünü etmeye bile korkuyorlar. Her kadının bir muhafızı var, abisi, babası, kocası veya oğlu… Bunlar kadınlar için kararlar alıyor. Onların onayı olmadan okuyamıyor, çalışamıyor, ev tutamıyorsunuz. Bir banka hesabı açmanız veya ev tutmanız dahi sorun olabilir. Bu gerçek bir kabus. Erkekler kadınları köleleştiriyor ve bu yasa ile korunuyor.”

‘EN BÜYÜK SORUN EVDE ŞİDDET’

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“En büyük sorun evde şiddet. İnternette kadınların ‘yola getirilmesi’ için nasıl dövülmesi gerektiğini anlatan kitaplar yayınlanıyor. Kadınların hiçbir şekilde korunmuyor” diyen El İsa “Evde şiddet gördüğüne dair şikayet eden kadınları hapis gibi bir yere kapatıyorlar. Buna ‘evde koruma’ deniyor. ‘Muhafızının’ izni olmadan da evden çıkamıyor” ifadelerini kullandı.

‘KARA LİSTEDEYİM, İŞE GİREMİYORUM’

Cidde’de yaşayan insan hakları aktivisti Suad el Şammari de kadınların üzerindeki ‘koruma’ya karşı çıktığı için ‘İslam’a hareketten’ birkaç ay hapse mahkum oldu. El Şammari, o zamandan beri işe dönemiyor, ailesi taciz ediliyor. El Şammari de “Suudi özel servisiyle sürekli savaş halindeyim. Hapse girdikten sonra, resmi bir işe giremiyorum. Beni kara listeye aldılar” dedi.