Rusya: Ceyş-ul İslam, Şam’da 2 havan topu saldırısı gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ceyş ul İslam (İslam Ordusu) militanlarının son 24 saatte Şam’da 2 havan topu saldırısı gerçekleştirdiğini, Suriye ordusu mevzilerine de hafif silahlarla ateş ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Son 24 saatte Ceyş ul İslam militanları Şam ve çevresine iki havan topu fırlattı. Suriye ordusu mevzilerine de hafif silahlarla saldırı gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Ceyş ul İslam militanlarıyla Doğu Guta'daki Duma kentinden ayrılmaları için görüşmeler gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

‘55 BİN SURİYELİ EVLERİNE DÖNDÜ'

Açıklamada "Doğu Guta'da militanlardan kurtarılan bölgelere siviller dönmeye devam ediyor. Bugün itibariyla 55.262 kişi evlerine döndü" ifadeleri kullanıldı.