'TSK'den Irak adımı': Rudaw'a göre Erbil'in Sidekan bölgesine Türk askeri konuşlandı

Ankara'dan Irak'ta Kandil ve Sincar'a yönelik operasyon uyarıları gelirken IKBY'nin önde gelen medya organlarından Rudaw, dün ilkin TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine 8 helikopterle asker indirdiğini ileri sürdü.

Rudaw bugün de 'TSK'ye ait savaş uçaklarının Erbil’in Bradost bölgesinin Robya, Pungistan, Pir İbrahim, Kewerte ve Robi yamaçlarını bombaladığı' iddiasında bulundu.

'20 KİLOMETRE İÇERİ GİRDİLER, KARARGAH KURACAKLAR'

TSK’nin indirdiği askerlerle sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini kaydeden Rudaw'a göre Türkiye, sınırda askeri karargahlar kurmayı amaçlıyor.

TSK'nin 'PKK’nin bölgede konuşlandığını gerekçe gösterek IKBY'ye belli aralıklarla bombardıman düzenlediğini' dile getiren Rudaw, şunları yazdı:

''TSK bugün (cuma günü) Sidekan bölgesindeki dağ zirvelerine 8 helikopterle asker indirdi. Türkiye, Kuzey ve Güney sınırında askeri karargahlar kurmayı amaçlıyor. Tür k ordusunun şu anda Güney Kürdistan sınırından 20 kilometre içeriye girdiği belirtiliyor.''

GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİALARI

Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, Rudaw'a, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

Bölgede operasyonların başladığı 11 Mart günü Radaw’a konuşan Sidekan Kaymakamı Kırmanc İzet'in “TSK’nın Sidekan’a bağlı Bermize köyünün öte yanında karargahı var, ancak bir süredir bu bölgeye yeni güçler takviye ediliyor” sözleri de hatırlatıldı.

22 Mart'ta da Hürriyet gazetesi, 'Kuzey Irak’ta güvenlik kuşağı' manşetinde, Hakkari karşısındaki alanda yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğunu yazmıştı.