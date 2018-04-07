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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - IKBY - Erbil

    'TSK'den Irak adımı': Rudaw'a göre Erbil'in Sidekan bölgesine Türk askeri konuşlandı

    © AFP 2018/ SAFIN HAMED
    Ortadoğu
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    Erbil merkezli Rudaw, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığını duyurdu.

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    Ankara'dan Irak'ta Kandil ve Sincar'a yönelik operasyon uyarıları gelirken IKBY'nin önde gelen medya organlarından Rudaw, dün ilkin TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine 8 helikopterle asker indirdiğini ileri sürdü.

    Rudaw bugün de 'TSK'ye ait savaş uçaklarının Erbil’in Bradost bölgesinin Robya, Pungistan, Pir İbrahim, Kewerte ve Robi yamaçlarını bombaladığı' iddiasında bulundu.

    '20 KİLOMETRE İÇERİ GİRDİLER, KARARGAH KURACAKLAR'

    TSK’nin indirdiği askerlerle sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini kaydeden Rudaw'a göre Türkiye, sınırda askeri karargahlar kurmayı amaçlıyor.

    TSK'nin 'PKK’nin bölgede konuşlandığını gerekçe gösterek IKBY'ye belli aralıklarla bombardıman düzenlediğini' dile getiren Rudaw, şunları yazdı:

    TSK konvoyu yeni gözlem noktası için İdlib'de
    © AA/
    AA: TSK konvoyu 9. gözlem noktası için İdlib'de
    ''TSK bugün (cuma günü) Sidekan bölgesindeki dağ zirvelerine 8 helikopterle asker indirdi. Türkiye, Kuzey ve Güney sınırında askeri karargahlar kurmayı amaçlıyor. Tür k ordusunun şu anda Güney Kürdistan sınırından 20 kilometre içeriye girdiği belirtiliyor.''

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    Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, Rudaw'a, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

    Sincar
    © AFP 2018/ SAFIN HAMED
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    Bölgede operasyonların başladığı 11 Mart günü Radaw’a konuşan Sidekan Kaymakamı Kırmanc İzet'in “TSK’nın Sidekan’a bağlı Bermize köyünün öte yanında karargahı var, ancak bir süredir bu bölgeye yeni güçler takviye ediliyor” sözleri de hatırlatıldı.

    22 Mart'ta da Hürriyet gazetesi, 'Kuzey Irak’ta güvenlik kuşağı' manşetinde, Hakkari karşısındaki alanda yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğunu yazmıştı.

    Etiketler:
    Rudaw, TSK, Şapan, Sidekan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Erbil, Irak
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