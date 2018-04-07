İbadi'den 'IŞİD'in uyuyan hücreleri' konusunda ikinci 'uyarı'

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ülkede terörle mücadelenin askeri olarak bittiğini belirterek, uyuyan hücreler ve IŞİD ideolojisi tehlikesinin sürdüğünü ikinci kez hatırlattı.

© REUTERS/ Irak Başbakanlığı Basın Ofisi İbadi: IŞİD askeri olarak bitirildi, ama uyuyan hücreleri var

İbadi, Bağdat'ta üyesi olduğu İslami Dava Partisi tarafından düzenlenen seçim programında yaptığı konuşmada, "IŞİD'le karadaki savaşımız bitti. Tüm ülke topraklarını kurtardık ve Suriye sınırına kadar giderek orada da kontrolü sağladık. Ancak IŞİD terörünün ideolojisi ve uyuyan hücreler tehlikesi sürüyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum" dedi.

Irak'ta IŞİD'in tahmin edilen süreden daha az bir zaman diliminde yenildiğini ifade eden İbadi, "Bazı ülkeler, IŞİD'le mücadelemizin uzun süreceğini düşünüyordu. İranlı yetkililer bana IŞİD'le savaşın 10 yıla kadar sürebileceğini söylemişti. Ancak biz bunu kısa sürede çözdük." diye konuştu.

'YOLSUZLUK YAPANLARI HAPSE ATABİLİRİZ ANCAK BUNU YAPARSAK SEÇİM PROPAGANDASI OLARAK ALGILANABİLİR'

İbadi, ülkedeki yolsuzluklara değinerek, eski Başbakan Nuri el-Maliki dönemini isim vermeden sık sık eleştirdi. İbadi, o dönemde yolsuzlukların zirve yaptığını, mezhepçi politikaların ülkeyi terör ve şiddet olaylarına teslim ettiğini vurgulayarak, "Yolsuzluk yapanları hapse atabiliriz ancak bunu yaparsak seçim propagandası olarak algılanabilir. Ama herkesten de bunun hesabını soracağız. Büyük değişimde halkın yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.