İbadi'den 'IŞİD'in uyuyan hücreleri' konusunda ikinci 'uyarı'

Irak'ta IŞİD'in tahmin edilen süreden daha az bir zaman diliminde yenildiğini ifade eden İbadi, "Bazı ülkeler, IŞİD'le mücadelemizin uzun süreceğini düşünüyordu. İranlı yetkililer bana IŞİD'le savaşın 10 yıla kadar sürebileceğini söylemişti. Ancak biz bunu kısa sürede çözdük." diye konuştu.
'YOLSUZLUK YAPANLARI HAPSE ATABİLİRİZ ANCAK BUNU YAPARSAK SEÇİM PROPAGANDASI OLARAK ALGILANABİLİR'
İbadi, ülkedeki yolsuzluklara değinerek, eski Başbakan Nuri el-Maliki dönemini isim vermeden sık sık eleştirdi. İbadi, o dönemde yolsuzlukların zirve yaptığını, mezhepçi politikaların ülkeyi terör ve şiddet olaylarına teslim ettiğini vurgulayarak, "Yolsuzluk yapanları hapse atabiliriz ancak bunu yaparsak seçim propagandası olarak algılanabilir. Ama herkesten de bunun hesabını soracağız. Büyük değişimde halkın yanımızda olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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