Rusya, koalisyonun Rakka’daki yerleşim alanlarına saldırılarını kanıtlayan fotoğraflar yayınladı

Kurumun görüntülerle ilgili açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanlığı, koalisyonun düzenlediği bombardımanlarda Rakka’nın yerleşim bölgelerinde oluşan felaket yıkımları teyit eden havadan çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Konut binalarının, hastanelerin, cami, okul ve yaşam destek yapılarının çoğu yıkılmış durumda” ifadelerine yer verildi.

‘MAYINLARDAN HER HAFTA 30 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR’

Rakka’daki insani durumun çok karmaşık olduğu ve insani yardım kuruluşlarının kente ulaşımda zorluk çektiği belirtilen açıklamada, kente geri dönen sakinlerin arasında, imha edilmemiş patlayıcı ve mühimmatlardan dolayı meydana gelen ölüm ve yaralanma oranının çok yüksek olduğu kaydedildi. Bakanlık, ekim 2017’den mart 2018’e kadar kente dönen sakinlerden mayın ve mühimmata temas sonucunda 130 kişinin hayatını kaybettiği, 658 kişinin de yaralandığını, her hafta 25-30 sivil zayiat vakası kaydedildiğini vurguladı.