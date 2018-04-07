El Bab'da bombalı saldırı düzenlendi: 8 ölü, 20 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Suriye'de birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de IŞİD'den alınan Bab ilçe merkezi, bombalı saldırının hedefi oldu.

Büyük Cami yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

AA, Nusra Cephesi ile bağlantılı Beyaz Baretliler'in Müdürü Ammar Selmo'ya dayanarak, saldırı sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Selmo, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bab ilçe merkezinde, geçen ay, polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan da 1 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı haberi gelmişti.