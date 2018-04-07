Rusya Savunma Bakanlığı: Ceyş ul İslam'ın Şam'a saldırılarında 7 sivil öldü

Duğu Guta'da tahliye anlaşmalarını ihlal eden Ceyş ul İslam'ın Şam'a havan topu ve roket saldırılarında 7 sivil öldü, 42 sivil yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinden tahliye anlaşmasına uymayan Ceyş ul İslam (İslam Ordusu) örgütünün, Şam'ın yerleşim birimlerine son 24 saatte iki kez havan topuyla saldırıya geçtiğini duyurdu.

'SİVİLLERİN ÇIKIŞLARINI ENGELLEDİLER'

Rusya'nın Suriye'deki İzleme Merkezi Başkanı Yuriy Yevtuşenko, yeni liderleri Ebu Kasım'ın komutasındaki Ceyş ul İslam örgütünün varılan anlaşmaları ihlal ettiğini, sivillerin insani koridor üzerinden Duma kentinden tahliyesine izin vermediğini söyledi.

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy ‘Duma’dan bin Feylak el Rahman militanı tahliye edildi’

Yevtuşenko "Militanlar Suriye ordusuna karşı yeniden saldırıya başladı. Sivilleri de canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Son 24 saatte Şam'ın yerleşim birimlerine 25 havan topu mermisi ve roket attılar. Bunun sonucunda 7 sivil öldü, 42 sivil yaralandı" dedi.

'MİLİTAN TAHLİYESİ DURDURULDU'

Militanlarla ailelerinin Duma kentinden tahliyesinin durdurulduğunu duyuran Rus yetkili, Suriye ordusunun örgüte karşı operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

DUMA'DAN 33 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yevtuşenko, Duma'dan 5 Mart'tan beri 29.200'ü sivil, 738'i militan ve geri kalanları militanların aile bireyleri olmak üzere 33.000 kişinin ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın Suriye'deki İzleme Merkezi Başkanı, ayrıca örgü içi anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerde yer almak isteyen eski liderler Ebu Humam, Ebu Ömer ve Ebu Ali'nin öldürüldüğünü aktardı.