İsrail ateşi, Filistinli gazeteci 'tanımadı'

Filistinlilerin Toprak Günü'nü olan 30 Mart cuma günü başlattıkları ve İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü olan 14 Mayıs'a dek devam edecek 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine İsrail'in saldırıları kesilmiyor.
Drone footage captures 'Great March of Return' protests at Israel-Gaza border pic.twitter.com/9w7B2IOLS1— Ruptly (@Ruptly) April 7, 2018
GAZETECİLERİ KORUMASI GEREKEN 'PRESS' YAZILI YELEK GİYİYORDU
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un doğusunda düzenlenen gösterilerde görüntü aldığı sırada vurulan gazetecinin üzerinde 'Press' (basın) yazılı ayırt edici yeleğinin, başında gazetecilerin taktığı kaskın olduğunu belirtti. Murteca'nın kendisi gibi gazeteci olan ve olay yerinde bulunan kardeşi de ''Hedef çok net şekilde gazetecilerdi'' dedi.
Murteca'nın film yapımcısı olarak çalıştığı, 'Ain Medya' prodüksiyon şirketinin kurucularından olduğu ve Gazze'deki durumu anlatan çok sayıda belgesel çekimine katıldığı öğrenildi.
30 MART'TAN BERİ 31 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ
Geçen cuma yaralanan 1350 'yi aşkın Filistinlinin 400'den fazlası gerçek mermiyle vuruldu. Yaralılardan 33'ünün durumu ağır.Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli öldürüldü, binlercesi yaralandı.
Murteca'nın bugün Gazze'deki cenaze törenine büyük bir kalabalık katılırken işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinli gazeteciler de protesto düzenledi.
Gazeteciler 'yaşananların tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurulmasını engellemek' için İsrail'in basın mensuplarını hedef aldığını ifade etti.
Gazeteciler Sendikası üyesi Cafer İştiyye, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği suçlardan yargılanması için uluslararası baskı uygulanması, bu suçların sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi çağrısı yaptı.
İSRAİL ORDUSU: KASTEN GAZETECİ ÖLDÜRMEYİZ, ARAŞTIRACAĞIZ
Tepkiler üzerine İsrail ordusu, Filistinli gazetecinin ölümünü araştıracağına dair bir açıklama yaptı. İsrail ordusu ''İsrail Savunma Kuvvetleri kasten gazeteci öldürmez. Gazetecilerin İSK ateşiyle vurulduğu iddia ediliyor ama ne şartlar altında vurulduklarını biz bilmiyoruz, bunu inceleyeceğiz'' dedi.
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