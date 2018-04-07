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    İsrail ordusunun Gazze sınırında 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' düzenleyenlere cuma günü açtığı ateşte ölenlerin sayısı, Filistinli gazeteci Yasir Murteca ile birlikte 10'a çıktı.

    İsrail ateşi, Filistinli gazeteci 'tanımadı'

    © AA/
    Ortadoğu
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    İsrail ordusunun Gazze sınırında 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' düzenleyenlere cuma günü açtığı ateşte ölenlerin sayısı, Filistinli gazeteci Yasir Murteca ile birlikte 10'a çıktı. Basın yeleği ve kaskı takan Murteca'nın kasten hedef alındığı iddia edildi.

    Filistinlilerin Toprak Günü'nü olan 30 Mart cuma günü başlattıkları ve İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü olan 14 Mayıs'a dek devam edecek 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine İsrail'in saldırıları kesilmiyor.

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    © REUTERS/ Mohammed Salem
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    İsrail ordusunun Gazze sınırındaki on binlerce göstericiye geçen cuma da gaz sıkmanın yansıra gerçek mermilerle ateş açması sonucu bu kez 10 Filistinli öldü. Yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca da kurbanlar arasında.

    GAZETECİLERİ KORUMASI GEREKEN 'PRESS' YAZILI YELEK GİYİYORDU
    Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un doğusunda düzenlenen gösterilerde görüntü aldığı sırada vurulan gazetecinin üzerinde 'Press' (basın) yazılı ayırt edici yeleğinin, başında gazetecilerin taktığı kaskın olduğunu belirtti. Murteca'nın kendisi gibi gazeteci olan ve olay yerinde bulunan kardeşi de ''Hedef çok net şekilde gazetecilerdi'' dedi.

    30 yaşındaki Yasir Murteca gazeteci olarak ayırt edilmesini sağlaması gereken 'Press' (basın) yazılı yelek ve kask takıyordu.
    © AA/
    30 yaşındaki Yasir Murteca gazeteci olarak ayırt edilmesini sağlaması gereken 'Press' (basın) yazılı yelek ve kask takıyordu.

    israil askerleri
    © REUTERS/ Mussa Qawasma
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    BELGESELCİYDİ

    Murteca'nın film yapımcısı olarak çalıştığı, 'Ain Medya' prodüksiyon şirketinin kurucularından olduğu ve Gazze'deki durumu anlatan çok sayıda belgesel çekimine katıldığı öğrenildi.

    30 MART'TAN BERİ 31 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Geçen cuma yaralanan 1350 'yi aşkın Filistinlinin 400'den fazlası gerçek mermiyle vuruldu. Yaralılardan 33'ünün durumu ağır.Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli öldürüldü, binlercesi yaralandı.

    Murteca'nın bugün Gazze'deki cenaze törenine büyük bir kalabalık katılırken işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinli gazeteciler de protesto düzenledi.

    Gazze'de Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın cenazesine binlerce kişi katıldı.
    © AA/
    Gazze'de Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın cenazesine binlerce kişi katıldı.

    Gazze'de 'Toprak Günü' nedeniyle yapılan gösterilerde sınırdaki İsrail askerlerine taş atan bir Filistinli
    © REUTERS/ İbrahim Ebu Mustafa
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    'GERÇEKLERİN DUYURULMASINI ENGELLEMEK İÇİN'

    Gazeteciler 'yaşananların tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurulmasını engellemek' için İsrail'in basın mensuplarını hedef aldığını ifade etti.

    Gazeteciler Sendikası üyesi Cafer İştiyye, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği suçlardan yargılanması için uluslararası baskı uygulanması, bu suçların sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi çağrısı yaptı.

    Tel Aviv'de İsrail'in Gazze saldırısı protesto edildi
    © AA/
    İsrailliler, İsrail ordusunun Gazze'deki tutumunu protesto etti

    İSRAİL ORDUSU: KASTEN GAZETECİ ÖLDÜRMEYİZ, ARAŞTIRACAĞIZ

    Tepkiler üzerine İsrail ordusu, Filistinli gazetecinin ölümünü araştıracağına dair bir açıklama yaptı. İsrail ordusu ''İsrail Savunma Kuvvetleri kasten gazeteci öldürmez. Gazetecilerin İSK ateşiyle vurulduğu iddia ediliyor ama ne şartlar altında vurulduklarını biz bilmiyoruz, bunu inceleyeceğiz'' dedi.

    Etiketler:
    İsrail ordusu, Yasir Murteca, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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