Rusya: Bir günde binin üzerinde Suriyeli evlerine döndü

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, son bir günde Suriye’nin üç bölgesinde binin üzerinde Suriyelinin evlerine döndüklerini duyurdu.

© AFP 2018/ Amer ALMOHIBANY 3 binden fazla Suriyeli evlerine döndü

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Yevtuşenko, “Suriye’nin eyaletlerinde yıkılmış sosyal altyapının yenilenmesi ve istikrarın sağlanması, insanların daha önce yaşadıkları yerlere geri dönmelerine katkı sağlıyor. Son 24 saat içinde Hama’da 622, Humus’ta 169, Deyr ez Zor’da (Fırat Nehri’nin doğu kıyısında) 359 kişi evlerine geri döndü” diye konuştu.

Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları sayesinde İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde de durumun giderek düzeldiğini kaydeden Yevtuşenko, Halep’te de sivillerin evlerine döndüğüne, Tel Sultan yerleşiminden insani koridor üzerinden 517 kişinin eşyalarıyla birlikte Ebu Duhur’a döndüğüne dikkat çekti.