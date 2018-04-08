Kerkük'te IŞİD saldırısı: 3 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde bir ana yolda sahte kontrol noktası oluşturan terör örgütü IŞİD'in, sivil bir araca düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'e bağlı Dibis ilçesi yakınında ana yolda polis üniforması giyerek sahte kontrol noktası kuran IŞİD militanları, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sivillere ait bir araca ateş açarak 3 kişiyi öldürdü." ifadesini kullandı.

Saldırganların yaklaşık 10 kişi olduklarını belirten Kamil, bölgenin 6 ay önce IŞİD'den kurtarılmasına rağmen kırsallarda gizlenen uyuyan hücrelerin zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere yönelik bu tür saldırılar yaptıklarını kaydetti.

Kamil, olaydan hemen sonra bölgeye intikal eden federal polis güçlerinin operasyon başlattığını söyledi.