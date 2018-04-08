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    Doğu Guta

    Rusya, Suriye'nin Doğu Guta’daki Duma’da kimyasal silah kullandığını yalanladı

    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezindeki yetkililer, Doğu Guta’da silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

    Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" dedi.

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik/ Mikhail Voskerenskiy
    Rusya: Suriye'de militanlar kimyasal silah provokasyonuna hazırlanıyor
    Yevtuşenko ayrıca, silahlı grupların Duma’dan çıkmasının ardından buraya uzmanlar göndererek söz konusu iddiaların uydurma olduğunu kanıtlamaya hazır olduklarını da belirtti.

    "Batılı bir dizi ülke Duma’dan militanların çıkarılması için yapılan operasyona devam edilmesini engellemeye çalışıyor" diye devam eden Yevtuşenko, bu nedenle ‘Batı’nın en çok sevdiği tema olan kimyasal silah kullanıldığı’ iddiasının kullanıldığını söyledi.

    Beyaz Miğferler
    © AFP 2018/ AMER ALMOHIBANY
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    Yevtuşenko, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddiaları ortaya atan gruplardan birinin, kendini sivil yardım örgütü olarak tanımlayan Beyaz Miğferler olduğunu da ekleyip bu grubun, yaydıkları uydurma haberlerle bilindiğini ifade etti.

    Bu arada Suriye hükümeti de ordunun Duma’da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetmişti. Suriye hükümet yetkilileri, Duma’daki silahlı grupların düşmek üzere olduğunu, bu nedenle yalan haberler yaydığını söylemişti.

    Duma
    © REUTERS/ Bassam Khabieh
    'İlk grup Ceyşul İslam militanları Duma'dan ayrıldı'
    Diğer taraftan Rus yetkili Yevtuşenko, anlaşma yapmayan Ceyşul İslam (İslam Ordusu) militanlarının Duma’dan çıkarılmasına yönelik operasyonun bugün başlayacağını da kaydetti.

    Yevtuşenko, sivillerin Duma’dan güvenli bir biçimde çıkabilmesi için Vafedin yerleşim yerindeki insani koridorun hala açık olduğunu da ekledi.

    Rusya’nın girişimi ile ilan edilen 'insani mola' uygulaması sayesinde Doğu Guta’nın Duma dışındaki bölgelerinden silahlı gruplar tahliye edilmişti. Duma ise silahlı örgütlerin denetiminde olan son bölge.

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    Etiketler:
    Ceyşul İslam, Beyaz Miğferler, Yuriy Yevtuşenko, Duma, Doğu Guta, Suriye, Rusya
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