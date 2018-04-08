Rusya, Suriye'nin Doğu Guta’daki Duma’da kimyasal silah kullandığını yalanladı

Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" dedi.
"Batılı bir dizi ülke Duma’dan militanların çıkarılması için yapılan operasyona devam edilmesini engellemeye çalışıyor" diye devam eden Yevtuşenko, bu nedenle ‘Batı’nın en çok sevdiği tema olan kimyasal silah kullanıldığı’ iddiasının kullanıldığını söyledi.
Bu arada Suriye hükümeti de ordunun Duma’da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetmişti. Suriye hükümet yetkilileri, Duma’daki silahlı grupların düşmek üzere olduğunu, bu nedenle yalan haberler yaydığını söylemişti.
Yevtuşenko, sivillerin Duma’dan güvenli bir biçimde çıkabilmesi için Vafedin yerleşim yerindeki insani koridorun hala açık olduğunu da ekledi.
Rusya’nın girişimi ile ilan edilen 'insani mola' uygulaması sayesinde Doğu Guta’nın Duma dışındaki bölgelerinden silahlı gruplar tahliye edilmişti. Duma ise silahlı örgütlerin denetiminde olan son bölge.
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