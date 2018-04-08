Rus Dışişleri: Suriye'deki yeni kimyasal silah iddiaları, askeri müdahaleyi meşrulaştırma amaçlı

Rusya Dışişleri yetkilileri, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da, ordunun kimyasal silaha başvurduğu yönündeki iddiaların, bu ülkeye dışarıdan askeri müdahalenin meşrulaştırılması amacıyla ortaya atıldığını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma’da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen kimyasal saldırı iddiaları 'tehlikeli provokasyonlar' olarak nitelendi.

Açıklamada, 'bunun gibi yalan haberlerin amacının, Suriye’deki teröristler ile uzlaşılması mümkün olmayan radikal muhalifleri korumak ve bu ülkeye dışarıdan olası güç saldırılarını meşrulaştırmak' olduğu kaydedildi.

"Rus askerlerin meşru hükümetin ricası üzerine bulunduğu Suriye’ye uydurma gerekçeler üzerinden askeri müdahalede bulunulması kesinlikle kabul edilemez" diye devam eden açıklamada, "Böyle bir şey, çok ağır sonuçlara sebep olabilir" uyarısı yer aldı.

Diğer taraftan Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma’nın uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev de Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, yeni kimyasal saldırı iddialarının ‘uydurma’ olduğunu belirtti.

Söz konusu iddiaların Washington’ın ‘işine yarayacak türden olduğunu’ ifade eden Kosaçev şunları yazdı: "Bu, ‘yalan haber yapıcıların’ ortaya attığını yeni bir yalan. Bunun için çok sıradan ve açık olan bir sebepleri var: Ceyşul İslam (İslam Ordusu) militanlarının Duma’dan çıkarılmasını engellemek istiyorlar."

Rusya’nın girişimi ile ilan edilen ‘insani mola’ uygulaması sayesinde Doğu Guta’nın Duma dışındaki bölgelerinden silahlı gruplar tahliye edilmişti. Duma ise silahlı örgütlerin denetiminde olan son bölge.