Yıldırım, Afganistan'da: Yasal yollardan gelenlerin başımızın üstünde yeri var

Afganistan'da konuşan Başbakan Yıldırım Türkiye'ye gezmek, iş yapmak, dostluklar kurmak için yasal yollardan gelenlerin başlarının üzerinde yeri olduğunu, ancak yasal olmayan yollardan gelen göçün Türkiye için ciddi sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile Sepidar Sarayı'nda bir araya geldi.

Baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetler arası toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bir göç tehdidiyle karşı karşı olduğunu belirtti. Yıldırım, Türkiye'ye gezmek, iş yapmak, dostluklar kurmak için yasal yollardan gelenlerin başlarının üzerinde yeri olduğunu, ancak yasal olmayan yollardan gelen göçün Türkiye için ciddi sıkıntı oluşturduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım, "Bir sene içerisinde 150 bine yakın yasa dışı göç olayıyla karşı karşıya kaldık. Bunlarla ilgili bir büyük sorun da bunlar arasında terör grupları da olabiliyor. Dolayısıyla bunlar ayrıca bir güvenlik tedbiri de oluşturabiliyor. Bu konuda İçişleri bakanlıklarımız gayet verimli bir çalışma yapıyor. İmkanlar kullanılarak bunların gönüllü bazda geri gönderilmesi süreci de devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu konudaki iş birliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu konuda çok ciddi başarı sağladıklarını ifade eden Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış olur ve ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek, bütün etnik grupların içerde barış içinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur" değerlendirmesini yaptı.