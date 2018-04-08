Yıldırım, Afganistan'da: Yasal yollardan gelenlerin başımızın üstünde yeri var

Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile Sepidar Sarayı'nda bir araya geldi.
Baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetler arası toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bir göç tehdidiyle karşı karşı olduğunu belirtti. Yıldırım, Türkiye'ye gezmek, iş yapmak, dostluklar kurmak için yasal yollardan gelenlerin başlarının üzerinde yeri olduğunu, ancak yasal olmayan yollardan gelen göçün Türkiye için ciddi sıkıntı oluşturduğunu vurguladı.
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Bu konuda çok ciddi başarı sağladıklarını ifade eden Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış olur ve ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek, bütün etnik grupların içerde barış içinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur" değerlendirmesini yaptı.
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