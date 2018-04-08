ABD: Suriye konusunda hiçbir seçenek masadan kaldırılmayacak

Beyaz Saray danışmanlarından Bossert, Suriye ordusunun yeni bir kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, ABD’nin Suriye’ye askeri müdahalede bulunabileceğini ima edip bu ülke konusunda hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik ve terörle mücadele danışmanı Thomas Bossert ABC televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın Duma bölgesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, “Hiç bir şeyi masadan kaldırmazdım” dedi.

Böylece, söz konusu iddialar nedeniyle ABD’nin Suriye ordusunu yeniden hedef alabileceğini ima eden Bossert, “Şu anda saldırıyı incelemeye devam ediyoruz” dedi.

Bossert, saldırı düzenlendiği öne sürülen Duma’da çekildiği söylenen fotoğraflar içinse ‘tüyler ürpertici’ ifadesini kullandı.