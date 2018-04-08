Suriye: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları takılmış plak gibi tekrarlanıyor

Suriye hükümeti, Suriye ordusu tarafından Doğu Guta'da kimyasal saldırı kullanıldığı iddialarının takılmış plak gibi tekrarlandığını ve inandırıcılıktan uzak olduğunu söyledi.

Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının "Sivillerin kanı üzerinden ticaret yapan ve Suriye'deki terörü destekleyen ülker dışında kalanlar için takılmış bir plak gibi ve inandırıcılıktan uzak" olduğunu söyledi. Açıklamada, "Suriye ordusu terörizme karşı savaşında ne zaman ilerleme sağlasa, kimyasal silah kullanıldığı bahanesi Duma'daki teröristlerin ömrünü uzatmak için ortaya atılıyor" ifadesi kullanıldı.

Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma'da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" demişti.

Yevtuşenko ayrıca, silahlı grupların Duma'dan çıkmasının ardından buraya uzmanlar göndererek söz konusu iddiaların uydurma olduğunu kanıtlamaya hazır olduklarını da belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı da, 'kimyasal silah' iddialarının olgulara dayanmadığını ve Batı tarafından Şam hükümetine karşı askeri tavır almanın bahanesi olarak kullanıldığını açıklamıştı.