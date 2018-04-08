BMGK, 'kimyasal saldırı' iddiaları için yarın toplanıyor

© REUTERS/ Omar Sanadiki Suriye: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları takılmış plak gibi tekrarlanıyor

ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine yarın toplanma kararı alındığı belirtildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kimyasal silah kullanımın sivilleri öldürmek için çok sık kullanılır hale geldiğini ileri sürerek, ''BM Güvenlik Konseyi bir araya gelerek ilk müdahale ve bağımsız bir soruşturma için erişim talep etmek ve bu vahşeti yapanları sorumlu tutmak zorunda'' ifadesini kullandı.

RUSYA VE SURİYE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Suriye hükümeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının "Sivillerin kanı üzerinden ticaret yapan ve Suriye'deki terörü destekleyen ülker dışında kalanlar için takılmış bir plak gibi ve inandırıcılıktan uzak" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Suriye ordusu terörizme karşı savaşında ne zaman ilerleme sağlasa, kimyasal silah kullanıldığı bahanesi Duma'daki teröristlerin ömrünü uzatmak için ortaya atılıyor" ifadesi kullanılmıştı.

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezindeki yetkililer ise, Doğu Guta’da silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanlamıştı. Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" demişti.

Yevtuşenko, geçen ay yaptığı bir açıklamada da, militanların Doğu Guta'da kimyasal maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurmuştu.