BMGK, 'kimyasal saldırı' iddiaları için yarın toplanıyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kimyasal silah kullanımın sivilleri öldürmek için çok sık kullanılır hale geldiğini ileri sürerek, ''BM Güvenlik Konseyi bir araya gelerek ilk müdahale ve bağımsız bir soruşturma için erişim talep etmek ve bu vahşeti yapanları sorumlu tutmak zorunda'' ifadesini kullandı.
RUSYA VE SURİYE İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Suriye hükümeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının "Sivillerin kanı üzerinden ticaret yapan ve Suriye'deki terörü destekleyen ülker dışında kalanlar için takılmış bir plak gibi ve inandırıcılıktan uzak" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Suriye ordusu terörizme karşı savaşında ne zaman ilerleme sağlasa, kimyasal silah kullanıldığı bahanesi Duma'daki teröristlerin ömrünü uzatmak için ortaya atılıyor" ifadesi kullanılmıştı.
Yevtuşenko, geçen ay yaptığı bir açıklamada da, militanların Doğu Guta'da kimyasal maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurmuştu.
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