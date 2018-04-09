İsrailli yetkililer: Gazze'yi bırakın, Esad'ı bombalayın

İsrail'in Kamusal Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsrail ordusu radyosuna yaptığı açıklamada 'kimyasal saldırı' ile suçladığı Suriye hükümetini hedef aldı. Erdan, kişisel olarak ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalede bulunması gerektiğine inandığını söyledi.

İsrailli bakan, saldırı iddiasının Suriye'deki ABD'nin askeri varlığının artması gerektiğinin ispatı olduğunu ekledi. Erdan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Doğu Guta'daki durum, uluslararası toplumun ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Suriye'de onlarca insan ölürken, İsrail'in sınırına sivilleri gönderen terör örgütü Hamas ile mücadele etmesiyle uğraşıyorlar."

Forget about Gaza, bomb Assad! Israeli hawks urge US to strike Syria over Douma ‘chem attack’ https://t.co/v6ieZY9qMQ — RT (@RT_com) April 8, 2018

​'ESAD BİR ÖLÜM MELEĞİ'

© REUTERS/ Omar Sanadiki Suriye: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları takılmış plak gibi tekrarlanıyor

Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant ise daha da ileri giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 'ölüm meleği' olarak niteledi ve dünyanın Esad olmadan daha iyi bir yer olacağını söyledi.

İsrailli muhalif lider Isaac Herzog ABD'yi 'kararlı askeri önlemler' almaya çağırdı.

Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma'da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" demişti.

Yevtuşenko ayrıca, silahlı grupların Duma'dan çıkmasının ardından buraya uzmanlar göndererek söz konusu iddiaların uydurma olduğunu kanıtlamaya hazır olduklarını da belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı da, 'kimyasal silah' iddialarının olgulara dayanmadığını ve Batı tarafından Şam hükümetine karşı askeri tavır almanın bahanesi olarak kullanıldığını açıklamıştı.