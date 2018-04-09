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    Kudüs- İsrail

    İsrailli yetkililer: Gazze'yi bırakın, Esad'ı bombalayın

    © REUTERS/ Ammar Awad
    Ortadoğu
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    Suriye Ordusu'nun, Doğu Guta'da 'sivillere kimyasal silahla saldırdığı' iddialarının ardından İsrailli yetkililer, Suriye'ye askeri müdahalede bulunulması gerektiğini savundu.

    BMGK
    © REUTERS/ Eduardo Munoz
    BMGK, 'kimyasal saldırı' iddiaları için yarın toplanıyor
    İsrail'in Kamusal Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsrail ordusu radyosuna yaptığı açıklamada 'kimyasal saldırı' ile suçladığı Suriye hükümetini hedef aldı. Erdan, kişisel olarak ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalede bulunması gerektiğine inandığını söyledi.

    İsrailli bakan, saldırı iddiasının Suriye'deki ABD'nin askeri varlığının artması gerektiğinin ispatı olduğunu ekledi. Erdan, açıklamalarına şöyle devam etti:

    "Doğu Guta'daki durum, uluslararası toplumun ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Suriye'de onlarca insan ölürken, İsrail'in sınırına sivilleri gönderen terör örgütü Hamas ile mücadele etmesiyle uğraşıyorlar."

    'ESAD BİR ÖLÜM MELEĞİ'

    Suriye - Şam - Bayrak
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Suriye: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları takılmış plak gibi tekrarlanıyor
    Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant ise daha da ileri giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 'ölüm meleği' olarak niteledi ve dünyanın Esad olmadan daha iyi bir yer olacağını söyledi.

    İsrailli muhalif lider Isaac Herzog ABD'yi 'kararlı askeri önlemler' almaya çağırdı.

    Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma'da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" demişti.

    Yevtuşenko ayrıca, silahlı grupların Duma'dan çıkmasının ardından buraya uzmanlar göndererek söz konusu iddiaların uydurma olduğunu kanıtlamaya hazır olduklarını da belirtmişti.

    İran Dışişleri Bakanlığı da, 'kimyasal silah' iddialarının olgulara dayanmadığını ve Batı tarafından Şam hükümetine karşı askeri tavır almanın bahanesi olarak kullanıldığını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Yoav Galant, İsaac Herzog, Gilad Erdan, İsrail, Suriye
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