Abbas: Hamas idareyi bize bırakmayı kabul etmezse, Gazze'de olanlardan sorumlu olmayız

Mısır tarafından cevap beklediklerini ifade eden Abbas, cevap geldiğinde "vatanın ve halkın çıkarı doğrultusunda" hareket edeceklerini bildirdi.
Filistin Ulusal Konseyinin 30 Nisan'da toplanabilmesi için tüm çabaların sarf edilmesi çağrısında bulunan Abbas, toplantının sakin ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda bu konseyin, Filistin ulusal projesinin özü olduğunu ispat edeceğini ifade etti.
'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TANINMALI'
Abbas konuşmasında ayrıca, Filistin-İsrail sorununa çözüm için bir anlaşma olacağını ancak Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğu iki devletli çözüm vizyonunun tanınmaması durumunda Filistin tarafının hiçbir şeyi dinlemeyeceğini kaydetti.Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.
Filistinli kaynaklar, Hamas ve Fetih heyetlerinin uzlaşıyı canlandırmak için Kahire'ye ayrı ayrı ziyaretler düzenlemesi konusunda Mısır heyetinin Abbas'la anlaştığını belirtmişti.
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