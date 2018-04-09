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    A Su-22 fighter jet at the Syrian Air Force base in Homs province

    Suriye'deki askeri havaalanına füze saldırısı

    © Sputnik/ Iliya Pitalev
    Ortadoğu
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    Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

    Fransa Başbakanı Emmanuelle Macron ve ABD Başkanı Donald Trump
    © AA/ Mustafa Yalçın
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    SANA'nın bildirdiğine göre Tafur havaalanı birden fazla füze ile vuruldu. Saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Suriye televizyonu da, Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.

    Şam yakınlarındaki Doğu Guta'daki yardım görevlileri, Suriye hükümetini kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra, ABD Başkanı Donald Trump 'hayvan' ifadesini kullandığı Beşar Esad için "Büyük bir bedel ödeyecek" demişti. Ancak ABD'li yetkililer saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia etti.

    Suriye - Şam - Bayrak
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
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    Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor. Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Reuters'a konuşan ABD'li  bir üst düzey yetkili de, Washington'ın Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

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    Etiketler:
    Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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