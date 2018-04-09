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    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı

    Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı

    © AP Photo/ Ariel Schalit
    Ortadoğu
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    Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirenin İsrail uçakları olduğunu açıkladı.

    A Su-22 fighter jet at the Syrian Air Force base in Homs province
    © Sputnik/ Iliya Pitalev
    Suriye'deki askeri havaalanına füze saldırısı
    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin merkezinde yer alan T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanına İsrail uçaklarının Lübnan'ın hava sahasından saldırdığı belirtildi.

    Açıklamaya göre, Suriye'nin hava savunma sistemleri İsrail uçaklarından fırlatılan 8 füzeden 5'ini vurdu, askeri havalananına sadece 3 füze isabet etti.

    'İSRAİL, T-4 HAVAALANINI LÜBNAN TOPRAKLARINDAN 8 GÜDÜMLÜ FÜZE FIRLATTI'

    Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "9 Nisan'da (TSİ) 03.25 ila 03.53 saatleri arasında İsrail hava güçlerine ait iki F-15 uçağı Suriye'nin hava sahasına girmeden, T-4 havaalanını Lübnan topraklarından sekiz güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi."

    İsrail uçaklarından fırlatılan diğer üç füzeninse askeri havaalanının batı yönünde yer alan kısmına isabet ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye'deki Rus askeri danışmanların ölmediği ya da yaralanmadığını kaydedildi.

    İSRAİL: YORUM YOK

    Öte yandan Reuters haber ajansı, İsrailli askeri bir sözcünün, Rusya'dan yapılan bu açıklama karşısında 'hemen verilecek bir cevabı olmadığını' söylediğini aktardı.

    Rusya'daki İsrail Büyükelçiliği'nin basın ataşesi Alex Gandler ise Sputnik'e yaptığı açıklamada "Yorum yok" ifadelerini kullandı.

    El mayadin televizyonu ise havaalanına saldırı sırasında İsrail'e ait bir gözlem uçağının bölgede görüldüğünü belirtmişti.

    Askeri hava üssüne düzenlenen ve birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu belirtilen saldırının ardında ABD'nin olduğundan şüpheleniliyordu.

    Zira Suriye'nin Duma bölgesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal bir saldırı düzenlendiğine ilişkin iddiaların ortaya atılması ardından ABD Başkanı Donald Trump, sorumluların 'ağır bir bedel ödeyeceği' ifadelerini kullanmıştı.

    Nitekim ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin İdlib'de kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar üzerine Nisan 2017'de bu ülkedeki El Şayrat hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti. Bu, ABD'nin Suriye ordusunu ilk doğrudan hedef alışı olmuştu.

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    Etiketler:
    T-4 Havaalanı, Rusya Savunma Bakanlığı, Alex Gandler, Humus, Duma, Lübnan, İsrail, Suriye, ABD, Rusya
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