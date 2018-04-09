Kayıt
13:19 09 Nisan 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    İsrail-Gazze sınırı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    © REUTERS/ Amir Cohen
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrail ordusu Gazze sınırında iki patlayıcı cihaz bulunmasının ardından misilleme olarak Gazze'de Hamas'a ait bir hedefin İsrail savaş uçaklarınca vurulduğunu duyurdu.

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada pazar günü Gazze Şeridi sınırından İsrail'e kısa süreliğine 3 Filistinli'nin girmesinden birkaç saat sonra sınıra yakın bölgede iki patlayıcı cihaz bulunduğunu ve buna misilleme olarak Hamas'a ait bir 'terör hedefinin' vurulduğu belirtildi.

    ​Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bölgeyi hedef aldığını aktardı.

    Saldırıda yaralanan ya da ölen olmadığı belirtildi.

    İSRAİL'İN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
    © AA/ Issam Rimawi
    Abbas: Hamas idareyi bize bırakmayı kabul etmezse, Gazze'de olanlardan sorumlu olmayız
    Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı geçen ay Gazze sınırı yakınlarında yapılan 'Toprak Günü' eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacaklarından vurulan 45 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Böylece 30 Mart'tan bu yana İsrail ateşi sonucu ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

    Bunlardan 26'sı Gazze-İsrail sınırında yapılan eylemlerde öldürüldü. Diğerleri arasında İsrail'e girmeye çalışan militanlar ve İsrail hava saldırısında öldürülen 2 militanın olduğu belirtiliyor.

    İsrail ise  kuruluş yıldönümünün 1 gün sonrası olan ve Filistinlilerce 'Nakba' (Büyük Felaket) olarak anılan 15 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan 'Toprak Günü' eylemlerinin, askerlerine yönelik saldırılar ve sınırı geçme girişimleri için bir 'kamuflaj' olduğunu öne sürüyor.  İsrail ayrıca sınırdaki keskin nişancıların sadece saldırı girişiminde bulunanları hedef aldığı iddiasında.

    TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS/ Eduardo Munoz
    AB'den, İsrail'e Gazze tepkisi
    İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

    İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

    Olayın gerçekleştiği tarihte Deir Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

    'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

    İlgili konular:

    İsrailli yetkililer: Gazze'yi bırakın, Esad'ı bombalayın
    İsrail ateşi, Filistinli gazeteci 'tanımadı'
    ABD'den, BMGK'nin İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını soruşturma talebine ikinci ret
    İsrail Gazze sınırında yine ateş açtı: 5 ölü, 250 yaralı
    Etiketler:
    Hava saldırısı, Hamas, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    Karikatür
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Google'layın' tavsiyesi
    İnfografik
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam