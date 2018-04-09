İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusu Gazze sınırında iki patlayıcı cihaz bulunmasının ardından misilleme olarak Gazze'de Hamas'a ait bir hedefin İsrail savaş uçaklarınca vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada pazar günü Gazze Şeridi sınırından İsrail'e kısa süreliğine 3 Filistinli'nin girmesinden birkaç saat sonra sınıra yakın bölgede iki patlayıcı cihaz bulunduğunu ve buna misilleme olarak Hamas'a ait bir 'terör hedefinin' vurulduğu belirtildi.

Following the earlier report regarding the suspects who infiltrated Israel through the security fence near the Northern Gaza Strip, IDF troops located two explosive devices placed by the terrorists at the scene pic.twitter.com/ZGLjt2O0GN — IDF (@IDFSpokesperson) April 8, 2018

​Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bölgeyi hedef aldığını aktardı.

Saldırıda yaralanan ya da ölen olmadığı belirtildi.

İSRAİL'İN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı geçen ay Gazze sınırı yakınlarında yapılan 'Toprak Günü' eylemleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacaklarından vurulan 45 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece 30 Mart'tan bu yana İsrail ateşi sonucu ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Bunlardan 26'sı Gazze-İsrail sınırında yapılan eylemlerde öldürüldü. Diğerleri arasında İsrail'e girmeye çalışan militanlar ve İsrail hava saldırısında öldürülen 2 militanın olduğu belirtiliyor.

İsrail ise kuruluş yıldönümünün 1 gün sonrası olan ve Filistinlilerce 'Nakba' (Büyük Felaket) olarak anılan 15 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan 'Toprak Günü' eylemlerinin, askerlerine yönelik saldırılar ve sınırı geçme girişimleri için bir 'kamuflaj' olduğunu öne sürüyor. İsrail ayrıca sınırdaki keskin nişancıların sadece saldırı girişiminde bulunanları hedef aldığı iddiasında.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

Olayın gerçekleştiği tarihte Deir Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.