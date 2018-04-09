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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani'den Trump'a: Nükleer anlaşmadan çekilirsen pişman olursun

    © REUTERS/ Stephanie Keith
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin 3 yıl önce İran ile Batı ülkeleri arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekmesi halinde 'pişman olacağını' söyledi. Ruhani, İran'ın yanıtının da 'Trump'ın düşündüğünden daha güçlü olacağını' kaydetti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump, İran'la nükleer anlaşmayı 'son kez' uzattı
    İran devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında Ruhani, "ABD'nin büyük iddiaları olan ve sözleri ile eylemlerinde birçok iniş çıkış bulunan yeni Başkanı, 15 aydır JCPOA'yı (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) bozmaya çalışıyor. Ancak JCPOA'nın yapısı öylesine güçlü ki bu depremlerde sarsılmadı" dedi.

    'YANITIMIZ HAYAL ETTİKLERİNDEN GÜÇLÜ OLACAK'

    Başkent Tahran'daki 'Ulusal Teknoloji Günü'nde konuşan Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü: "İran nükleer anlaşmayı ihlal etmeyecek ancak ABD eğer anlaşmadan çekilirse buna kesinlikle pişman olacaklar. Yanıtımız hayal ettiklerinden güçlü olacak ve bunu bir hafta içinde görebilirler" ifadelerini kullandı.

    İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te varılan nükleer uzlaşı ile İran nükleer faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmiş, karşılığında da bu ülkeye uygulanan yaptırımlar hafifletilmişti. Trump ise selefi Barack Obama'nın İran'la imzaladığı nükleer anlaşmayı son kez uzatma kararı almış ve anlaşmanın ülkeye sağladığı yaptırım muafiyetini 120 gün uzatmıştı.  Avrupa ülkelerinden İran ile yapılan anlaşmadaki 'berbat açıkları onarmasını' isteyen Trump aksi takdirde ABD'yi anlaşmadan çekeceği tehdidinde bulunmuştu.

    'BU SİLAHLARI KOMŞULARIMIZA KARŞI KULLANMAYACAĞIZ'

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif
    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
    İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD, nükleer anlaşmadan çıkarsa dışlanır
    Açıklamasında ülkesinin nükleer alandaki son başarıları arasında petrol endüstrisi için nükleer pil ve santrifüjlerin de olduğunu belirten Ruhani, İran'ın 'tüm olası senaryolara hazırlanmakta olduğunu' vurguladı.

    Bu senaryolar arasında Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin'in dahil olduğu ABD'siz bir JCPOA anlaşması ya da tamamen anlaşmanın iptal edilmesinin olduğunu belirtti.

    Ruhani açıklamasında İran'ın füze kabiliyelerinin 'tamamen savunma amaçlı' olduğunu da yineledi. 

    İran Cumhurbaşkanı "Bu kadar dengesiz bir bölgede ülkemizi savunmak için gerekli olan her silahı üreteceğiz. Ancak bu silahları komşularımıza karşı kullanmayacağız" dedi.

    Ruhani ayrıca kendisini Batı ile anlaşma yaptığı için kendisini eleştiren ülkedeki muhafazakar kanada da seslenerek "Sert güce ihtiyacımız var. Yumuşak güce de ihtiyacımız var. Bazıları sadece madalyonun tek yarısına bakıyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, JCPOA, Hasan Ruhani, Donald Trump, ABD, İran
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