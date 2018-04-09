Ruhani'den Trump'a: Nükleer anlaşmadan çekilirsen pişman olursun

'YANITIMIZ HAYAL ETTİKLERİNDEN GÜÇLÜ OLACAK'
Başkent Tahran'daki 'Ulusal Teknoloji Günü'nde konuşan Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü: "İran nükleer anlaşmayı ihlal etmeyecek ancak ABD eğer anlaşmadan çekilirse buna kesinlikle pişman olacaklar. Yanıtımız hayal ettiklerinden güçlü olacak ve bunu bir hafta içinde görebilirler" ifadelerini kullandı.
İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te varılan nükleer uzlaşı ile İran nükleer faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmiş, karşılığında da bu ülkeye uygulanan yaptırımlar hafifletilmişti. Trump ise selefi Barack Obama'nın İran'la imzaladığı nükleer anlaşmayı son kez uzatma kararı almış ve anlaşmanın ülkeye sağladığı yaptırım muafiyetini 120 gün uzatmıştı. Avrupa ülkelerinden İran ile yapılan anlaşmadaki 'berbat açıkları onarmasını' isteyen Trump aksi takdirde ABD'yi anlaşmadan çekeceği tehdidinde bulunmuştu.
'BU SİLAHLARI KOMŞULARIMIZA KARŞI KULLANMAYACAĞIZ'
Bu senaryolar arasında Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin'in dahil olduğu ABD'siz bir JCPOA anlaşması ya da tamamen anlaşmanın iptal edilmesinin olduğunu belirtti.
Ruhani açıklamasında İran'ın füze kabiliyelerinin 'tamamen savunma amaçlı' olduğunu da yineledi.
İran Cumhurbaşkanı "Bu kadar dengesiz bir bölgede ülkemizi savunmak için gerekli olan her silahı üreteceğiz. Ancak bu silahları komşularımıza karşı kullanmayacağız" dedi.
Ruhani ayrıca kendisini Batı ile anlaşma yaptığı için kendisini eleştiren ülkedeki muhafazakar kanada da seslenerek "Sert güce ihtiyacımız var. Yumuşak güce de ihtiyacımız var. Bazıları sadece madalyonun tek yarısına bakıyor" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)