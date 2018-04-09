Kayıt
14:58 09 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Muhammed bin Selman, Google şirketi, Silikon Vadisi, Kaliforniya, ABD, 6 Nisan 2018

    Amerikan teknoloji devleri, Suudi Veliahtı için el pençe divan

    © REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 08

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) 19 Mart'ta başlayan ABD ziyaretinde Silikon Vadisi'ne de çıkarma yaptı. Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın kurucusu Sergey Brin, Google CEO'su Sundar Pichai gibi en üst düzey isimlerce ağırlanan Veliaht'ın, Amerikan teknoloji devleriyle işbirliği imkanlarını araştırdığı belirtildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Simon Dawson
    Suudi Veliahtı, ABD'yi 'fethetme' seferinde
    Suudi Arabistan'ın ABD'deki imajını düzetmeye yönelik çok geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştiren Veliaht Prens, Suudi teknoloji ekonomisini geliştirme kampanyası kapsamında Silikon Vadisi'ne de çıkarma yaptı.

    Kaliforniya eyaletinde birkaç güne yayılan temaslarında Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın kurucusu ve kardeş şirket Alphabet'in başkanı Sergey Brin, Google CEO'su Sundar Pichai ve Google'ın diğer önemli yetkilileri, Magic Leap CEO'su Rony Abovitz, Virgin'in kurucusu Richard Branson ile biraraya gelen MbS, Magic Leap'in artırılmış gerçeklik gözlüklerini deneyen nadir kişilerden biri oldu.

    Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği, MbS'nin Apple'daki temaslarını da tweet atarak duyurdu.

    Veliaht Prens'in, Apple yöneticileriyle şirketin uygulamaları ve eğitimindeki Arapça içeriğin genişletilmesi, Suudi Arap gençliğinin şirketin merkezlerinde eğitim alması, teknoloji, eğitim, araştırma ve staj potansiyeli olan alanları görüştüğü belirtildi.

    ​Google'daki temasları da aynı şekilde Twitter'dan duyuruldu.

    Amazon, Apple, Google gibi devlerle ortaklığa giderek Suudi kraliyetinde bir teknoloji merkezi kurmak istediği belirtilen müstakbel kral, ülkesine sinema salonlarını geri getirmesine koşut olarak Los Angeles'da Walt Disney ve Warner Bross gibi eğlence sektörü devlerinin CEO'larıyla biraraya geldi, birlikte anlaşmalara imza attı.

    Teksas'ta eski ABD Başkanları George H W Bush ve oğlu George W Bush'a konuk olan MbS, dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi Aramco'nun Houston'daki işletmelerini de ziyaret etti.

    Şubat 2018, Riyad, 32. Cenadriya Kültür ve Miras Festivali, Suudi Kralı Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman duvar resmi
    © AFP 2018/ Fayez Nureldine
    Suudi Veliahtı'na babası Kral Selman 'rötuş yaptı'
    Veliaht, Lockheed Martin gibi Suudi Arabistan'ın en büyük müşterisi olduğu Amerikan silah devlerini de ziyaret edip Yemen'e yağdırmakta oldukları füzelerin en son modellerini ilgiyle inceledi. Ancak MbS'nin ABD'nin doğu yakasından batı yakasına uzanan ​ziyaretinin bazı duraklarında protesto düzenleyenler de oldu.

    'EN GEÇ TEMMUZDA TAHTA GEÇECEK'

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Simon Dawson
    'Suudi Veliaht Prensi iki yıldır annesini esir tutuyor'
    Bu arada Suudi Arabistan'nın Muctahid ismini kullanan ünlü ifşaatçısı, Twitter'da 2 milyon takipçisi olan hesabından, MbS'nin üç ay içinde tahta çıkmaya hazırlandığını duyurdu.

    Güvenilir bir kaynağa dayandığını söyleyen Muctahid, ''Muhammed bin Selman'a yakın çevreler, kendisinin (ABD Başkanı) Donald Trump ve Jared Kushner ile koordineli şekilde Kral Selman'ı en geç 4 Temmuz'da tahttan inmeye zorladığını belirtti'' diye yazdı. Ama kaynağının, mühlet olarak neden ABD'nin bağımsızlık bayramı da olan 4 Temmuz'un seçildiğine açıklık getirmediğini aktardı.

    ABD Başkanı Donald Trump-Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
    'Trump, Suriye'den askerlerini çekmek için Suudi Kralı'ndan 4 milyar dolar istedi'
    'SUUDİ ASSANGE', KRALİYET AİLESİNDEN Mİ?

    'Suudi Julian Assange' lakaplı Muctahid'in bugüne dek bilgi kaynakları çok sağlam çıktığından kraliyet ailesinin bir üyesi olduğuna inanılıyor. 2015 yılında BBC'ye kraliyet ailesinin yanısıra istihbarat, ordu ve hatta dini makamlarda kaynakları olduğunu söyleyen Muctahid, ''Kimliğinin ortaya çıkmasından korkmuyor musun'' sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

    ''Korkmuyorum. Önlem aldığım için değil, hükümetin benim kim olduğumu bildiğinden emin olduğum için. Bir skandal çıkmasından korktuklarından kimliği açıklamayacaklardır.''

    Etiketler:
    Aramco, Lockheed Martin, Warner Bross, Walt Disney, Virgin, Magic Leap, Alphabet, Google, Apple, Silikon Vadisi, Richard Branson, Rony Abovitz, Sundar Pichai, Sergey Brin, Tim Cook, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Kral Selman, Muctahid, George W. Bush, George H. W. Bush, ABD, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    En güzel Avrupa şehirlerinin çirkin yüzü
    Karikatür
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Google'layın' tavsiyesi
    İnfografik
    Türk Akımı doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam