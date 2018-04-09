Amerikan teknoloji devleri, Suudi Veliahtı için el pençe divan

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) 19 Mart'ta başlayan ABD ziyaretinde Silikon Vadisi'ne de çıkarma yaptı. Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın kurucusu Sergey Brin, Google CEO'su Sundar Pichai gibi en üst düzey isimlerce ağırlanan Veliaht'ın, Amerikan teknoloji devleriyle işbirliği imkanlarını araştırdığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın ABD'deki imajını düzetmeye yönelik çok geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştiren Veliaht Prens, Suudi teknoloji ekonomisini geliştirme kampanyası kapsamında Silikon Vadisi'ne de çıkarma yaptı.

Kaliforniya eyaletinde birkaç güne yayılan temaslarında Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın kurucusu ve kardeş şirket Alphabet'in başkanı Sergey Brin, Google CEO'su Sundar Pichai ve Google'ın diğer önemli yetkilileri, Magic Leap CEO'su Rony Abovitz, Virgin'in kurucusu Richard Branson ile biraraya gelen MbS, Magic Leap'in artırılmış gerçeklik gözlüklerini deneyen nadir kişilerden biri oldu.

HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman attended a presentation by CEO of @Magicleap Rony Abovitz and discussed opportunities for partnerships and potential investments. #CrownPrinceinLA pic.twitter.com/2nKLlxKxcI — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 3 Nisan 2018

Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği, MbS'nin Apple'daki temaslarını da tweet atarak duyurdu.

HRH the Crown Prince discussed ways to develop apps in KSA and enriching educational Arabic content, including training Saudi youth in the company’s headquarters. HRH then visited the Steve Jobs theater to hear about the company’s latest projects. #CrownPrinceInSF pic.twitter.com/9oeEbMpFUK — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 7 Nisan 2018

Veliaht Prens'in, Apple yöneticileriyle şirketin uygulamaları ve eğitimindeki Arapça içeriğin genişletilmesi, Suudi Arap gençliğinin şirketin merkezlerinde eğitim alması, teknoloji, eğitim, araştırma ve staj potansiyeli olan alanları görüştüğü belirtildi.

HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman visited the headquarters of @apple with CEO @tim_cook where he explored potential areas for partnerships and cooperation in the areas of tech, education, research and training. #CrownPrinceInSF pic.twitter.com/13lB8fSTjn — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 7 Nisan 2018

​Google'daki temasları da aynı şekilde Twitter'dan duyuruldu.

HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman visited headquarters of @google with Larry Page, Sergey Brin and @sundarpichai. HRH discussed opportunities for partnerships on cloud computing, the Kingdom’s digital transformation, research and cyber security. #CrownPrinceinSF pic.twitter.com/wbDmstJDL3 — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 6 Nisan 2018

Amazon, Apple, Google gibi devlerle ortaklığa giderek Suudi kraliyetinde bir teknoloji merkezi kurmak istediği belirtilen müstakbel kral, ülkesine sinema salonlarını geri getirmesine koşut olarak Los Angeles'da Walt Disney ve Warner Bross gibi eğlence sektörü devlerinin CEO'larıyla biraraya geldi, birlikte anlaşmalara imza attı.

HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman met with CEO of the Walt Disney Company @RobertIger to explore opportunities for cooperation in the entertainment sector including filmmaking. #CrownPrinceInLA pic.twitter.com/kaX5ASywSt — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 4 Nisan 2018

Teksas'ta eski ABD Başkanları George H W Bush ve oğlu George W Bush'a konuk olan MbS, dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi Aramco'nun Houston'daki işletmelerini de ziyaret etti.

HRH the Crown Prince paid a visit to the home of President @GeorgeHWBush with President George W. Bush and former Sec. of State Jim Baker, where they had a friendly discussion on the long standing Saudi US partnership. HRH Amb.Prince @kbsalsaud also attended. pic.twitter.com/veo6GdIkWU — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 8 Nisan 2018

Veliaht, Lockheed Martin gibi Suudi Arabistan'ın en büyük müşterisi olduğu Amerikan silah devlerini de ziyaret edip Yemen'e yağdırmakta oldukları füzelerin en son modellerini ilgiyle inceledi. Ancak MbS'nin ABD'nin doğu yakasından batı yakasına uzanan ​ziyaretinin bazı duraklarında protesto düzenleyenler de oldu.

'EN GEÇ TEMMUZDA TAHTA GEÇECEK'

Bu arada Suudi Arabistan'nın Muctahid ismini kullanan ünlü ifşaatçısı, Twitter'da 2 milyon takipçisi olan hesabından, MbS'nin üç ay içinde tahta çıkmaya hazırlandığını duyurdu.

Güvenilir bir kaynağa dayandığını söyleyen Muctahid, ''Muhammed bin Selman'a yakın çevreler, kendisinin (ABD Başkanı) Donald Trump ve Jared Kushner ile koordineli şekilde Kral Selman'ı en geç 4 Temmuz'da tahttan inmeye zorladığını belirtti'' diye yazdı. Ama kaynağının, mühlet olarak neden ABD'nin bağımsızlık bayramı da olan 4 Temmuz'un seçildiğine açıklık getirmediğini aktardı.

تتناقل دوائر قريبة من محمد بن سلمان أنه نسق مع كوشنر وترمب أن يعلن تنحي الملك سلمان واعتلائه العرش رسميا في أي وقت من الآن إلى 4 يوليو هذا العام

فإن صحت هذه المعلومة يفترض أن يعلن نفسه ملكا خلال الثلاث أشهر القادمة

لا تسألوني لماذا اختار الرابع من يوليو فلم يذكر المصدر السبب — مجتهد (@mujtahidd) 8 Nisan 2018

© AFP 2018/ MANDEL NGAN 'Trump, Suriye'den askerlerini çekmek için Suudi Kralı'ndan 4 milyar dolar istedi'

'Suudi Julian Assange' lakaplı Muctahid'in bugüne dek bilgi kaynakları çok sağlam çıktığından kraliyet ailesinin bir üyesi olduğuna inanılıyor. 2015 yılında BBC'ye kraliyet ailesinin yanısıra istihbarat, ordu ve hatta dini makamlarda kaynakları olduğunu söyleyen Muctahid, ''Kimliğinin ortaya çıkmasından korkmuyor musun'' sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

''Korkmuyorum. Önlem aldığım için değil, hükümetin benim kim olduğumu bildiğinden emin olduğum için. Bir skandal çıkmasından korktuklarından kimliği açıklamayacaklardır.''