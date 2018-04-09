Rusya: Dumalı doktorlara kimyasal zehirlenme şikayeti bulunan hastalar başvurmadı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezden yapılan açıklamada, "Yetkililerimiz, Duma'daki hastanede görev yapan doktorlarla ve çalışanlarla görüştü. Bu kişiler, kimyasal zehirlenme belirtisiyle başvuran hastalar olduğuna dair haberleri yalanladı" dendi.

Açıklamaya göre Doktor Yaser Abdülmecit, "Bu hafta sonu ve daha önce, kimyasal zehirlenme şikayetiyle hiç kimse başvurmadı" dedi.

Tıbbi yardım sundukları tüm kişilerde, olağan şikayetler bulunduğunu kaydeden doktor, şöyle devam etti: "Duma'daki hastanede silahlı çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana görev yapıyorum. 6-8 Nisan tarihlerinde hastanemize sadece şarapnel yaraları ve olağan çatışma yaralanmaları bulunan kişiler başvurdu."