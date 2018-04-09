'Filistin'in cesur kızı'na İsrailli sorguculardan taciz ve tehdit

Amerikan haber ajansı AP'nin tamamını izlediği videoda iki İsrailli erkek sorgucu gözüküyor.
Sorgucular, 16-17 yaşlarındaki kızın bedeniyle, 'pürüzsüz teni' ve 'melek gözleriyle' ilgili yorumlarda bulunuyor.
Biri polis, diğer askeri istihbarattan olan iki erkek, bağırarak kızı sözlü taciz ve tehdit ediyor. İşbirliği yapmazsa bütün yakınlarının gözaltına alınacağı söyleniyor.
Biri, kızın dibine kadar yaklaşıyor, ama Tamimi sessizliğini koruyor.
Video of #Palestinian teen #AhedTamimi interrogation by 2 israeli interrogator men after first night spent in jail cell— Charafa (@freeworldun) 9 Nisan 2018
Via @Haaretzhttps://t.co/jcVZnhSYri#FreeAhed
İsrail askerlerini tokatladığı için 18 Aralık'ta gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin, İsrail askeri mahkemesinde görülen davada 21 Mart'ta askeri savcılıkla anlaşmaya varmıştı.
Suçunu kabul etmesi karşılığı 8 ay hapis cezası alan Tamimi, yeğeninin kafasından İsrail askerleri tarafından vurulması sonrası evlerinin kapısına dayanan iki askeri tokatlarken görüntülenmişti.
Occupation Forces— alQuds (@palestine_bs) 26 Şubat 2018
Arrested 10 Palestinians, including four minors & Mohammed al-Tamimi, the cousin of 'Ahed al-Tamimi. ■ Mohammed's skull was rubber-coated in December and is awaiting surgery. He is now in Israeli custody#MB #Zionist #BDS #GroupPalestine #قروب_فلسطيني pic.twitter.com/JZ4ZX073ye
Tamimi ailesi, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı direnişin başını çekmeleriyle tanınıyor.
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