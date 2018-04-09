'Filistin'in cesur kızı'na İsrailli sorguculardan taciz ve tehdit

'Filistin'in cesur kızı' Ahed Tamimi'nin nasıl sorgulandığını gösteren 90 dakikalık bir videodan parçalar ailesi tarafından yayımlandı.

Amerikan haber ajansı AP'nin tamamını izlediği videoda iki İsrailli erkek sorgucu gözüküyor.

Sorgucular, 16-17 yaşlarındaki kızın bedeniyle, 'pürüzsüz teni' ve 'melek gözleriyle' ilgili yorumlarda bulunuyor.

Biri polis, diğer askeri istihbarattan olan iki erkek, bağırarak kızı sözlü taciz ve tehdit ediyor. İşbirliği yapmazsa bütün yakınlarının gözaltına alınacağı söyleniyor.

Biri, kızın dibine kadar yaklaşıyor, ama Tamimi sessizliğini koruyor.

Video of #Palestinian teen #AhedTamimi interrogation by 2 israeli interrogator men after first night spent in jail cell

Via @Haaretzhttps://t.co/jcVZnhSYri#FreeAhed — Charafa (@freeworldun) 9 Nisan 2018

İsrailli barış aktivisti Jonathan Pollak, 26 Aralık'ta yapılan sorgulamanın iddianame açıklandığında savunmaya verilen dosyada bulunduğunu belirtti.

İsrail askerlerini tokatladığı için 18 Aralık'ta gözaltına alınan Ahed Tamimi'nin, İsrail askeri mahkemesinde görülen davada 21 Mart'ta askeri savcılıkla anlaşmaya varmıştı.

Suçunu kabul etmesi karşılığı 8 ay hapis cezası alan Tamimi, yeğeninin kafasından İsrail askerleri tarafından vurulması sonrası evlerinin kapısına dayanan iki askeri tokatlarken görüntülenmişti.

Occupation Forces

Arrested 10 Palestinians, including four minors & Mohammed al-Tamimi, the cousin of 'Ahed al-Tamimi. ■ Mohammed's skull was rubber-coated in December and is awaiting surgery. He is now in Israeli custody#MB #Zionist #BDS #GroupPalestine #قروب_فلسطيني pic.twitter.com/JZ4ZX073ye — alQuds (@palestine_bs) 26 Şubat 2018

Tamimi ailesi, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı direnişin başını çekmeleriyle tanınıyor.