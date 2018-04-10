Netanyahu: Gazze Şeridi'nde kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyecek, biz onlara zarar vereceğiz

Netanyahu, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Sürekli tekrarladığımız açık ve net bir ilkemiz var ki o da 'Sana zarar vermek isteyene sen daha önce zarar ver' ilkesidir. Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyecek, biz onlara zarar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçakları dün Gazze'nin kuzeyinde bir Filistin hedefine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, uçakların "Filistinli bir grubun sınır şeridine yakın bölgeye kadar girip oraya el yapımı patlayıcılar yerleştirmesine" karşılık olarak Hamas'a ait bir hedefi vurduğunu belirtmişti.