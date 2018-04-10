Tahran'ın refromcu belediye başkanı Necefi'nin istifaya zorlandığı iddia edildi

İran'ın başketi Tahran'ın istifa eden reformcu belediye başkanı Muhammed Ali Necefi'nin 'tutuklanmakla tehdit edildiği' gerekçesiyle görevinden ayrıldığı iddia edildi. Necefi 8 mart Dünya Kadınalr Günü'nde dans içeren bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle muhafazakarların hışmına uğramıştı.

Tahran'ın istifa eden refromcu belediye başkanı Muhammed Ali Necefi'nin yerine bugün geçici olarak Samiollah Hosseini Makarem getirildi.

Geçen yıl mayıstaki seçimlerde refromcuların zaferinin ardından Tahran'ın belediye başkanı olan Necefi ayrıntısını açıklamadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Ancak müttefikleri Necefi'nin muhafazakar seleflerini yolsuzlukla suçlayınca baskı altına alndığını ve 'istifa etmezse tutuklanmakla tehdit edildiğini' öne sürüyor.

Tehran City Council Accepts Resignation of #Tehran ’s Mayor Mohammad Ali Najafi; Samiollah Hosseini Makarem picked as caretaker mayor#Iran pic.twitter.com/wtKD6fAdXk — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 10, 2018

'KABA BİR ŞEKİLDE SAVCILIĞA GÖTÜRÜLDÜ'

Reformcu kanata yakın 'Khabaronline' adlı sitede bir video yayınlayan belediye konseyi üyesi ve eski belediye başkanı Morteza Alviri, Necefi'nin bir gece savcılığa çağırıldığını belirterek "Kaba bir şekilde savcılığa götürüldüğü bilgisini aldım" dedi. Alviri "Tutuklanmakla tehdit edildiğini duydum" ifadelerini kullandı.

Necefi geçen ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında okul çocuklarının geleneksel danslar icra ettiği bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle muhafazakar kanadın tepkisini çekmişti.

Başsavcı Muhammed Cafer Montazeri etkinliğin 'İslam ahlakı ve kamu ahlakına mugayir unsurlar içerdiğini' savunmuştu. ABD'de eğitim görmüş olan 65 yaşındaki Necefi bu olaydan birkaç gün sonra sağlık gerekçesiyle istifa etmişti.

Ancak belediye konseyi Necefi'nin kararını onaylamayı reddetmişti. Bunun üzerine Montazeri yetkilileri 'siyasi oyun oynamakla' suçlayarak Necefi'ye yeniden istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Dün gerçekleşen 2. istifanın ardından bugün Necefi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Samiollah Hosseini Makarem getirildi.

YOLSUZLUK DOSYASI SUNMUŞTU

Ocak ayında Necefi bir önceki yönetimi yolsuzlukla suçlayan bir rapor da sunmuştu. Buna göre belediye kontratlarından elde edilen yüklü miktarda para bazı resmi yetkililerin cebine gitti.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre raporda gerçekte olmayan işlerde çalışıyormuş gibi gösterilen binlerce kişiye maaş bağlandı.

Belediye konseyi üyesi Alviri, Khabaronline'a yaptığı açıklamada bu konuya da değinerek "Belediye içinde çok ciddi finansal ihlaller vardı ancak kimse bu ihlalleri açıklamak için davet edilmedi" ifadelerini kullandı.

Reformcular geçen yılki seçimi kazanarak Tahran'da muhafazakarların 14 yıl süren hakimiyetini sonlandırmıştı.