Suudi Veliahtı'na Fransa ziyareti sırasında porno faturası çıkardılar

I see some don't care about human rights any-more, which is astounding in itself but will put for the ones who DO: Human rights groups called on French president Emmanuel Macron to stop selling Saudi Arabia weapons as Mohammed bin Salman brings his charm offensive to Paris pic.twitter.com/NH9RP8v9Hh— Trad American Angel™ (@RightWingAngel) 9 Nisan 2018
'ÖDEME, TASDİK OLACAK'
Talep edilen para Suudi kraliyet ailesinin devasa servetine kıyasla çölde kum tanesi gibi olsa da ödemenin yapılması Suudi kraliyetinin Paris'teki evlerinden birinin prono film çekimlerinde kullanıldığını kanıtlayacak.
Faysal'ın evlendiği kuzeninden 3 erkek ve 3 kız çocuğu var.
Daire artık Faysal'ın çocuklarına ait ve onlar da babalarının böyle faaliyetlerde bulunduğunu yalanlayıp borcu ödemeyi reddediyor.
Aile Fransa'da değilken emlakla ilgilinen şirket, Atyla'nın porno film çekimleri için kendilerinden herhangi bir hizmet talep etmediğini söyledi.
METRESLİ FİLMDEN BİR FOTOĞRAF
Davacıların mahkemeye sunduğu kanıtlara göreyse Faysal, en sevdiği metresi olan Faslı kadına vasiyetinde Paris'te bir daire ve nakit para miras bıraktı. Ve bu kadının siyahi bir erkek oyuncuyla çektiği sahnelerin montajlanmasına dair bir fotoğraf kanıt dosyasına konuldu.
Faysal'ın asistanıyla şirket arasındaki e-posta yazışmaları da kanıtlar arasında. Birinde Suudi prensi şu talimatları veriyor:
''Erkeğin refikasına şiddet kullanarak değil, becerilerini, kudretini ve Allah vergisi armağınını kullanarak hükmetmesi önemli.''
'BAĞLAMA' SEVMİYORMUŞ
Çekilen sahnelerle ilgili prensin asistanından şöyle bir uyarı geliyor:
''Hala beğenmedi. Ellerin, gözlerin bağlı olmasından hoşlanmıyor. Yenisini yapın.''
Kanıtlar arasında henüz porno filmler yok, ama şirket gerek olursa filmleri de sunacağını belirtti.
Mahkeme dışında iki taraf bir anlaşmaya varamazsa dava eylülde başlayacak. Bu Fransa'nın Suudi kraliyetiyle ilk mahkemelik oluşu değil.
Aralık 2017'de Fransa, Suudi Veliaht Prensi'nin kızkardeşi olan Suudi Prensesi Hassa Bin Selman için Paris'te bir ressam-dekoratörü dövdürttüğü iddiasıyla uluslarası tutuklama emri çıkarmıştı.
İddiaya göre 43 yaşındaki Prenses Hassa'nın ''O köpeği öldürmen lazım, yaşamayı hak etmiyor'' diye emir verdiği silahlı koruması dekoratörü saatlerce dövüp tehdit ettikten sonra prensesin ayaklarını öptürmüştü.
Suçlamalar karşısında yargı muafiyeti getiren diplomatik dokunulmazlığı olduğunu savunan Suudi Veliahtı'nın kızkardeşi, süreç devam ederken 2016'da Paris'i terk etmişti.
MBS İLE ÜÇ GÜN
Bu kez Fransa, üç haftalık ABD ziyaretini tamamlayan Suudi Veliaht Prensi'ni üç gün boyunca ağırladı.
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