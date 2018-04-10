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    Mihail Bogdanov

    Putin'in Ortadoğu Temsilcisi Bogdanov: Rusya ve ABD'nin, Suriye'de doğrudan çatışma ihtimali yok

    © Sputnik/ Alexander Natruskin
    Ortadoğu
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    Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddiaları ve ABD'nin askeri müdahalede bulunma tehditleri yüzünden Moskova ve Washington arasındaki gerilim artarken, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya ve ABD'nin Suriye'de doğrudan çatışması gibi bir tehdidin olmadığını söyledi.

    BMGK
    © REUTERS/ Eduardo Munoz
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    Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddiaları ve ABD'nin askeri müdahalede bulunma tehditleri yüzünden Moskova ve Washington arasındaki gerilim artarken, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya ve ABD'nin Suriye'de doğrudan çatışması gibi bir tehdidin olmadığını söyledi.

    'AKLIN, AKILSIZLIĞI YENMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM'

    Bogdanov, Rusya ve ABD'nin Suriye'de askeri anlamda doğrudan çatışma ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta "Böyle bir ihtimalin olmadığını düşünüyorum. Öyle ummak istiyorum. Aklın, akılsızlığı yenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

    Rus Özel Temsilcinin bu açıklaması, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde silahlı grupların denetimindeki son yer olan Duma'da ordunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarının ortaya atılması, ABD'nin de bu iddiaları gerekçe gösterip harekete geçeceği tehdidinde bulunması nedeniyle ilişkilerin hayli gerildiği bir döneme denk geliyor.

    ABD'li yetkililer, Suriye'ye karşı askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ve harekete geçmek için Birleşmiş Milletler'in onayını bekleyeceklerini söylerken, Rusya Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalenin 'çok ciddi' sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor.

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    Etiketler:
    Çatışma, Kimyasal silah, Mihail Bogdanov, Duma, Suriye, ABD, Rusya
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