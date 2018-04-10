İran'dan İsrail'e Suriye'deki hava üssünün vurulması sonrası uyarı: Yanıtsız kalmayacak

İran'nın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yardımcısı Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Suriye'deki T-4 hava üssüne yaptığı ve en az 7 İranlının ölmesine neden olduğu saldırının 'yanıtsız kalmayacağını' söyledi.

Velayeti açıklamasını Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirdi.

IRNA haber ajansının aktardığında göre Velayeti, İsrail'in Suriye'nin Humus vilayetindeki Tayfur (T-4) hava üssüne yaptığı füze saldırısını 'suç' olarak niteledi ve 'yanıtsız kalmayacak' ifadesini kullandı.

Rusya, İran ve Suriye hava üssüne yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı İsrail'e ait 2 F-15 savaş uçağının Lübnan hava sahasının içinden, üsse 8 füze attığını ve bunlardan beşinin imha edildiğini, 3'ünün ise hava üssüne isabet ettiğini belirtmişti.

7 İRANLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Saldırıda aralarında İranlıların da olduğu en az 14 kişinin öldüğü açıklanmıştı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, hava üssünde 7 İranlının hayatını kaybettiğini duyurdu.

7 İranlının naaşlarının Tahran'a götürüldüğü belirtildi. Ancak ölenlerin tamamının askeri rütbesi açıklanmadı.

İran, ölen vatandaşları arasında bir İran Devrim Muhafızları albayı olduğunu açıklamıştı.