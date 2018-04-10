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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Kimyasal saldırı iddialarının soruşturulması için KSYÖ uzmanlarına güvenlik garantisi sunmaya hazırız

    © Sputnik/
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırının soruşturulması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW) uzmanlarına güvenlik garantisi sunmaya hazır olduklarını söyledi.

    Moskova'da Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho ile bir araya gelen Lavrov, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının soruşturulması yönünde çağrı yaptı.

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    Doğu Guta
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
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    Dışişleri Bakanı, "KSYÖ uzmanlarının güvenliği konusundaki kuşkuların ciddi olacağını sanmıyorum. Duma, militanlardan tamamen temizlendi ve hükümet güçleri tarafından kontrol ediliyor. Rus askeri polisi de bölgede bulunuyor. Eğer KSYÖ uzmanları güvenlik garantisine gerek duyarsa, bu garantiler temin edilir" dedi.

    'BELİRLİ TARAFLAR KENDİ PLANLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMEYİ SÜRDÜRECEK'

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    Güvenlik garantisine rağmen Suriye-Rusya fobisini sürdürmek için kimyasal saldırı konusunda spekülasyona devam etmek isteyen tarafların uzmanlara Duma'ya gitme izni vermemesi durumunda, bunun bir hüküm niteliği taşıyacağını belirten Lavrov, söz konusu tarafların Han Şeyhun, Sergey Skripal vakalarında ve Rusya'yı asılsız olarak suçlamak istedikleri diğer vakalarda olduğu gibi kendi planları doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

    'UZAKTAN SORUŞTURMALARIN SONUÇLARINA İTİBAR ETMEYECEĞİZ'

    Uzaktan soruşturmalar çerçevesinde elde edilen sonuçlara daha fazla itibar edemeyeceklerini kaydeden Lavrov, KSYÖ uzmanlarını bölgeye davet ettiklerini ve bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayacaklarını ifade etti.

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    © AFP 2018/
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    'BM'YE TASARI SUNACAĞIZ'

    Diğer taraftan Lavrov, ABD'nin tasarısını reddeden Moskova'nın kimyasal saldırı iddialarının soruşturulması için BM'ye bir tasarı sunacağını kaydetti. Lavrov, tasarıda KSYÖ uzmanlarının iddiaları soruşturmak üzere Duma'ya gönderilmesinin teklif edileceğini söyledi.

    Batılı ülkeler, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiğini öne sürmüş ve bundan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu.

    Rusya, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını reddetmiş ve iddiaların tarafsız biçimde soruşturulmasını talep etmişti.

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    Etiketler:
    BM, KSYÖ, Ri Yong-Ho, Sergey Lavrov, Doğu Guta, ABD, Suriye, Kuzey Kore, Rusya
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