Çin'den Suriye uyarısı: Amaçsız güç kullanımı ya da güç kullanma tehditlerine karşıyız

'ASKERİ YOLLAR BİZİ BİR YERE GÖTÜRMEZ'
Sözcü, Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırı konusunda 'kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yapılmadan hiçbir tarafın sonuçlar konusunda peşin yargıda bulunup rasgele yargılara varmaması gerektiğini' söyledi.
Sözcü ayrıca "Askeri yollar bizi bir yere götürmez" açıklamasında bulundu.
China Warns Against Military Action in Syria https://t.co/B7O7htfxaJ#World pic.twitter.com/GuVBa09rTI— Almanarnews English (@AlmanarEnglish) April 10, 2018
İSVEÇ VE ALMANYA'DAN RUSYA'YA 'ESAD ÇAĞRISI'
Askeri misilleme seçeneğini dışlayan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom "Şiddet içermeyen bir kararı desteklemek ilk olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevi" dedi.
Kimyasal saldırı iddiasını 'korkunç bir suç' olarak niteleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ise Rusya ve diğerlerinin 'Esad'ın kimyasal silahlarını teslim ettiğini ve insani hava koridorları açılmasını sağlaması gerektiğini' söyledi.
MERKEL: KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI KANITI ÇOK AÇIK
Bu öneriyi destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya 'isteksizce yanıt veren' Merkel "Orada kimyasal silahların kullanıldığına ilişkin kanıt çok ama çok açık. Gördüğüm kadarıyla bu yeniden incelenebilir ancak bunun olayı kınamamıza bir yardımı yok" dedi.
„#Merkel sieht „sehr klare Evidenz“ für Chemiewaffen-Einsatz“. Siehe auch „#UN haben keine Bestätigung für Giftgaseinsatz in #Syrien“! #cdu,#csu,#spd https://t.co/5fNt93mMhP— hdb 🌀 (@hdBerretz) April 10, 2018
GUTERRES: EĞER DOĞRULANIRSA ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ
Guterres yaptığı açıklamada "Krizin herhangi bir tarafının, hangi şartlar altında olursa olsun, kimyasal silah kullandığı doğrulanırsa bu nefret uyandırıcıdır ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlalidir" dedi.
Guterres " Son suçlamaların ciddiyeti, tarafsız, bağımsız ve profesyonel uzmanlığın yer aldığı bir soruşturmayı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.
Guterres OPCW'ye ve 'tam erişim sağlanmasının gerektiğini' ifade ettiği OPCW keşif heyetine olan desteğini de yineledi.
I am outraged by the recent reports of use of chemical weapons in Syria. They require a thorough investigation by the @OPCW, without any restrictions or impediments. I encourage the Security Council to redouble its efforts to agree upon a dedicated mechanism for accountability.— António Guterres (@antonioguterres) April 10, 2018
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