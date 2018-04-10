BM Yüksek Komiserliği: Afrin’den ayrılan 137 binden fazla Suriyeli yardıma muhtaç

Cenevre'de basın toplantısında konuşan Maheçiç, "Afrin'den ayrılan 137 bini aşkın Suriyeliler insani yardıma ihtiyaç duyuyor, BM Yüksek Komiserliği olarak bundan endişe duyuyoruz. Bu kişilerin çoğu Tel Rifat kentinde, Nubel, Ez Zahra ve diğer köylerde. Eğreti materyallerden yapılan sığınaklarda, inşaat halindeki, yıkılmış binalarda, camilerde, mühimmat depolarında ve sokakta kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Maheçiç, Afrin'den ayrılan yaklaşık 3 bin 500 kişinin Halep'in kuzeyindeki Fafin kentindeki çadır kampta olduklarını ve kentten ayrılan bazı kişilerin de geri döndüğünü ifade etti.