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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

    Rusya: ABD, Suriye’de Rus ordusunu vurursa derhal karşılık veririz

    © Sputnik/
    Ortadoğu
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    Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov, ABD’nin Suriye’de Rus ordusunu vurması halinde derhal karşılık vereceklerini söyledi.

    Sputnik’e konuşan Serebrennikov, ABD’nin Duma kentinde olduğu iddia edilen kimyasal silah saldırısına karşılık hava saldırısı yapması beklendiğinden, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssü ve Tartus donanma üssünün yanı sıra Rus askerlerinin sıkı bir şekilde korunduğunu belirtti.

    Silahsız Trident II D5 füzesi denemesi, USS Nebraska balistik füze denizaltısından, Kaliforniya açıkları, 26 Mart 2018
    © REUTERS/ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
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    Serebrennikov "Daha önce Savunma Bakanlığı’mızın da belirttiği gibi, Hmeymim ve Tartus’taki Rus askeri üsleri sıkı bir koruma altında. ABD’nin olası bir hava saldırısı durumunda askerlerimizin hayatları tehlikede olmayacak. ABD’nin bunu anladığını düşünüyorum. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz, zira aksi takdirde Rusya olarak derhal yanıt vereceğiz. Rusya Genelkurmay Başkanlığı da bunu belirtti" ifadelerini kullandı.

    Basında geçen hafta Suriye hükümet güçlerinin Duma kentinde klorin kullandığı bir kimyasal saldırı gerçekleştirdiği ve 70 kişinin öldüğü iddia edilmişti. ABD, bu saldırıdan Şam’ı suçladı ve buna karşılık vermek için olası adımları düşündüğünü açıklamıştı.

    Rusya daha önce birçok kez Suriye’de militanlar tarafından kimyasal silah kullanımıyla ilgili provokasyonların düzenleneceğini ve saldırıdan Şam’ın suçlu olduğu bahanesiyle ülkede bombardıman gerçekleştirilmesinin planlandığını vurgulamıştı.

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    Etiketler:
    Yevgeniy Serebrennikov, Tartus, Hmeymim, Doğu Guta, Duma, ABD, Suriye, Rusya
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