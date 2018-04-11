Rusya: ABD, Suriye’de Rus ordusunu vurursa derhal karşılık veririz

Sputnik’e konuşan Serebrennikov, ABD’nin Duma kentinde olduğu iddia edilen kimyasal silah saldırısına karşılık hava saldırısı yapması beklendiğinden, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssü ve Tartus donanma üssünün yanı sıra Rus askerlerinin sıkı bir şekilde korunduğunu belirtti.
Basında geçen hafta Suriye hükümet güçlerinin Duma kentinde klorin kullandığı bir kimyasal saldırı gerçekleştirdiği ve 70 kişinin öldüğü iddia edilmişti. ABD, bu saldırıdan Şam’ı suçladı ve buna karşılık vermek için olası adımları düşündüğünü açıklamıştı.
Rusya daha önce birçok kez Suriye’de militanlar tarafından kimyasal silah kullanımıyla ilgili provokasyonların düzenleneceğini ve saldırıdan Şam’ın suçlu olduğu bahanesiyle ülkede bombardıman gerçekleştirilmesinin planlandığını vurgulamıştı.
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