Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Zaspıkin: ABD, Suriye'ye saldırırsa füzelerini ve fırlatıldıkları yerleri vururuz

Zaspıkin Lübnan'da yayın yapan El Manar televizyonunu demecinde, "Rusya, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırganlığıyla ilgili olarak karşısında Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) açıklamasında dediklerini yerine getirecektir: Amerikan füzelerini vurup, ateş açılan yerlere saldırı düzenleyecektir" dedi.
ABD'li yetkililer, Suriye'ye karşı askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ve harekete geçmek için Birleşmiş Milletler'in onayını bekleyeceklerini söylerken, Rusya Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalenin 'çok ciddi' sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor.
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