Suriye ordusu, Doğu Guta'da Beyaz Miğferler'e ait film stüdyosunu ortaya çıkardı

Yardım örgütü olduklarını öne süren ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler'e ait Doğu Guta'daki film stüdyosunun Suriye ordusu tarafından tespit edildiği belirtildi.

İran'ın Fars haber ajansına göre Beyaz Miğferler'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı yalan haber ürettiği ve propaganda amaçlı çekimler yaptığı film stüdyosunu ortaya çıkardı.

Film stüdyosunun Doğu Guta'nın Sakba ilçesinde bulunduğu belirtilen haberde, Suriyeli askerlerin Beyaz Miğferler tarafından bırakılan kameraları ve film yapım cihazlarını ele geçirdiği ifade edildi.

Bu hafta sonu Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilmiş ve saldırının sorumluluğu Suriye hükümetine yüklenmişti.

Saldırı iddiasını reddeden Rusya Savunma Bakanlığı, bir dizi Batılı ülkenin ve Beyaz Miğferler gibi sivil toplum kuruluşunun ateşkese zarar vermek için yeni bir yalan haber kampanyası başlattığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun, Şam'ı suçlamak için Suriye'de kimyasal silahlı ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarıda bulunduğunu anımsatmıştı.