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    Dünya Sağlık Örgütü

    WHO'dan 'Duma'da 500 hastada kimyasal zehirlenme belirtilerine rastlandı' iddiası

    © AFP 2018/ Fabrice COFFRINI
    Ortadoğu
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    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıyı kınadı ve yaklaşık 500 kişinin kimyasal zehirlenme belirtileri gösterdiğini ileri sürdü.

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü
    © Sputnik/ Evgeniy Odinochkov
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    WHO'dan yapılan açıklamada Duma'da gerçekleştirildiği ileri sürülen kimyasal saldırıdan etkilenenlerin sağlık durumlarının tespiti ve tedavisi için bulundukları bölgeye engelsiz bir şekilde erişim talep edildi.

    WHO Genel Müdür Yardımcısı Peter Salama adına yapılan yazılı açıklamada "Health Cluster partnerlerinden alınan veriye göre, cumartesi günü Duma'da yapılan saldırıda zehirli kimyasallara maruziyete yönelik  belirtiler gösteren yaklaşık 500 hasta sağlık tesislerine başvurdu" ifadelerini kullandı.

    ​Salama'ya göre, hastalarda ciddi mukoza zarı irritasyonu, solunum yetmezliği, merkezi sinir sisteminde bozulma gibi belirtilere rastlandı.

    WHO'nun da aralarında bulunduğu BM'ye bağlı yardım kuruluşlarının Duma'nın da içinde bulunduğu Doğu Guta'ya erişimi yok. Kuruluşların ‘partnerleri' üzerinden edindikleri bilgilere istinat etmesi gerekiyor.

    WHO yerel partnerlerine dayandırarak Duma'daki saldırıda öldüğü öne sürülen 70 kişiden 43'ünün zehirli kimyasallara maruz kalınması halinde gerçekleşen belirtileri gösterdiğini belirtti.

    ABD ve Batı ülkeleri Duma'da gerçekleştirildiği  iddia edilen kimyasal saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu. Suriye hükümeti ise kimyasal saldırı suçlamasını reddediyor.

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    Etiketler:
    Kimyasal saldırı, WHO, Peter Salama, Duma, Suriye
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