ÖSO: ABD'nin olası Suriye saldırısının ardından taarruza geçeceğiz

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bir komutanından ''ABD'nin olası Suriye saldırısının ardından, kaybettiğimiz bölgeleri gerei kazanmak ve yenilerini fethetmek için taarruza geçeceğiz'' açıklaması geldi.

Sputnik'e konuşan bir ÖSO komutanı, ABD'nin Suriye hükümetine olası saldırısının ardından muhalefetin yeni bir taaruza geçeceğini, kaybettikleri bölgeleri geri kazanmayı ve yeni bölgeler ele geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

ABD'nin olası saldırısıyla Suriye hükümetinin zayıflayacağını, bunun da gerçek müzakerelerin sağlamasını mümkün kılacağını savunan ÖSO komutanı Fatih Hasan, ''Siyasi muhalefetin güçleri olarak rejimin siyasi zayıflığını kullanacağız. Gerçek müzakerelerin başlaması için Rusya'ya baskı yapmaya yönelik kaldıraç etkisi yapabilir'' dedi.

Hasan ''ABD'nin saldırısından avantaj elde etmeye çalışacağız, çünkü bu saldırılar rejim güçlerinin dağılmasına, saflarında kargaşa çıkmasına ve rejimin geri çekilmesine yol açacak. Biz de ardından taarruza geçmeye hazırlanıyoruz ki, belli bazı bölgelerin kontrolünü yeniden alalaım ve yeni bölgeler ele geçirelim'' diye konuştu.