Suriye semaları tamamen boşaldı

Flightradar 24, dün gece TSİ 02.45 itibarıyla Suriye hava sahasını görüntüledi. Suriye hava sahasında sadece Cham Wings yerli hava taşımacılığı şirketine ait Kamışlı-Şam seferini yapan tek bir uçağın bulunduğu görüldü.
Небо над Сирией опустелоhttps://t.co/oaEnDmD0rh pic.twitter.com/69BS6KU670— Лента.ру (@lentaruofficial) 10 Nisan 2018
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) da tüm Rus hava taşımacılığı şirketlerine benzer bir uyarı yaptı.
Bu gelişmelerin öncesinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, 'ordunun Suriye'yi vurmaya hazır olduğunu ve Başkan Trump'tan emrin her an gelmesinin beklendiğini' söylemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)