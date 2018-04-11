Suriye semaları tamamen boşaldı

Flightradar 24, dün gece TSİ 02.45 itibarıyla Suriye hava sahasını görüntüledi. Suriye hava sahasında sadece Cham Wings yerli hava taşımacılığı şirketine ait Kamışlı-Şam seferini yapan tek bir uçağın bulunduğu görüldü.

Daha önce Avrupa'daki hava trafiğinin koordinasyonundan sorumlu Eurocontrol, 72 saat içinde Suriye'ye hava saldırısı düzenlenmesi ihtimalini gerekçe göstererek havayollarına Doğu Akdeniz uçuşlarında dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) da tüm Rus hava taşımacılığı şirketlerine benzer bir uyarı yaptı.

Bu gelişmelerin öncesinde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, 'ordunun Suriye'yi vurmaya hazır olduğunu ve Başkan Trump'tan emrin her an gelmesinin beklendiğini' söylemişti.