İsrailli askeri yetkililer: İran bize saldırırsa Esad ve rejimini haritadan ve dünyadan sileriz

Yerel basında çıkan haberlere göre ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlarından Suriye konusunda sessiz kalmalarını istedi.
Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.
Rusya ve Şam, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklamış, İsrail ise bunu reddetmişti. "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" şeklinde açıklama yapan İranlı bir yetkili, İsrail'e karşılık verileceği mesajını vermişti.
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