İsrailli askeri yetkililer: İran bize saldırırsa Esad ve rejimini haritadan ve dünyadan sileriz

Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esad ve rejimi öder" diye konuştuğunu yazdı.

Haberde, İran'a, İsrail'e karşı saldırı girişiminde bulunmamasını tavsiye eden yetkililerin, "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Esad ve rejimini haritadan ve dünyadan sileriz" dediği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlarından Suriye konusunda sessiz kalmalarını istedi.

Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.

Rusya ve Şam, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklamış, İsrail ise bunu reddetmişti. "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" şeklinde açıklama yapan İranlı bir yetkili, İsrail'e karşılık verileceği mesajını vermişti.