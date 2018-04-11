Kuzey Irak'ta havan saldırısı: 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, PKK mensuplarınca havan saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, 1 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin yaralandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda bir adet Biksi makineli tüfeği, iki adet RPG-7 roketatar, dört adet el bombası, 19 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 720 adet muhtelif çapta fişek, 60 adet tahrip kapsülü, 300 kilogram amonyum nitrat, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sekiz adet antitank mayını ve 35 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Hakkari'nin Çukurca kırsalında ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi."