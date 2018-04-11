İran: ABD'nin olası saldırısında Şam'ın yanındayız

Velayeti'nin '''Her türlü yabancı saldırganlığa karşı Suriye hükümetinin yanında duracağız. İran, Suriye'yi Amerika ve Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelesinde destekliyor'' diye konuştuğu devlet televizyonlarında yayımlandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın İsrail tarafından düzenlendiğini duyurduğu pazar günü Suriye'nin Humus bölgesindeki T4 hava üssüne yönelik saldırıda 7 İranlı ölmüştü.
© AP Photo/ Hassan Ammar
Velayeti salı günü Suriye'ye ayak basar basmaz 'İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağı' açıklamasını yaptı.
İran dini liderinin başdanışmanı, ''Suriye'nin düşmanları, onun terörist gruplara karşı kaydettiği askeri ilerleme karşısında kızgınlar'' dedi.
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