İran: ABD'nin olası saldırısında Şam'ın yanındayız

Şam'ı ziyaret eden İran'nın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin olası saldırısına karşı Suriye hükümetinin yanında olduklarını belirtti.

Şam'da yıllardır cihatçıların hakimiyeti altında esir kalan sivillerin tahliye edildiği, militanların İdlib'e nakledildiği Doğu Guta'yı ziyaret eden İran dini liderinin başdanışmanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın düğmeye basmaya hazırlandığına dair işaretler verdiği olası saldırıyla ilgili ''Her türlü yabancı saldırganlığa karşı Tahran, Şam'ı destekleyecek'' mesajı verdi.

Velayeti'nin '''Her türlü yabancı saldırganlığa karşı Suriye hükümetinin yanında duracağız. İran, Suriye'yi Amerika ve Siyonist rejime (İsrail) karşı mücadelesinde destekliyor'' diye konuştuğu devlet televizyonlarında yayımlandı.

© AP Photo/ Hassan Ammar İsrailli askeri yetkililer: İran bize saldırırsa Esad ve rejimini haritadan ve dünyadan sileriz

Rusya Savunma Bakanlığı'nın İsrail tarafından düzenlendiğini duyurduğu pazar günü Suriye'nin Humus bölgesindeki T4 hava üssüne yönelik saldırıda 7 İranlı ölmüştü.

Velayeti salı günü Suriye'ye ayak basar basmaz 'İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağı' açıklamasını yaptı.

İran dini liderinin başdanışmanı, ''Suriye'nin düşmanları, onun terörist gruplara karşı kaydettiği askeri ilerleme karşısında kızgınlar'' dedi.



