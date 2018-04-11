Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Nisan saat 18.20 sularında, Doğu Guta’daki durumla ilgili haberi yaptıktan sonra geri dönen Rus gazetecileri taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı” denildi.
Sputnik
Saldırı sonucu Rus NTV televizyonu muhabiri Aleksey İvlev, Rossiya 1 televizyonu kameramanı Mihail Vitkin ve Zvezda televizyonu kameramanı Vladislav Dodonov’un ayağından yaralandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Tüm gazetecilere, Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi sağlık uzmanları tarafından gereken tıbbi yardım sağlandı. Hayati tehlike yok” ifadelerini kullandı.
Halihazırda yaralanan gazetecilerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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