‘Suriye’ye saldırı olmayacak, savaş medyada yürütülüyor’

ABD’nin Suriye’yi vurma tehditlerini değerlendiren Matar, Sputnik’e açıklamasında, “Mevcut gerilim, Suriye krizinin birçok katılımcısının kendini köşeye sıkıştırması sonucu oldu. Lüban’da bir deyim vardır: ağacın tepesine çıktılar ve inemiyorlar. Şimdi krizin tarafları, Rusya ve ABD ve müttefikleri, tamamen zıt konumlar aldı. Sanırım, çözüm BM Güvenlik Konseyi’nde elde edilebilir. Bu durumda her birisi ağaçtan inebilecek” dedi.
Kimsenin Üçüncü Dünya Savaşı istemediğini, savaşın istisnasız herkes için felakete dönüşeceğini dile getiren Lübnanlı uzman, “BM Güvenlik Konseyi, olası çözümlerle ilgili plan sunabilir. Örneğin, kimyasal saldırı iddialarının incelenmesi için Suriye’ye komisyon gönderilebilir. Sanırım, bu tamamen kabul edilebilir bir seçenek” ifadelerini kullandı.
Günümüzde sürekli saldırı ve karşı saldırılara şahit olduğumuzu söyleyen Matar, “Her bir taraf balistik füze kullanabilir. Bu ne kadar uzağa gider? ABD kara ordusu Suriye sahiline iner mi? Sanmıyorum. ABD ve müttefikleri, bunun çok önemli adım olduğunu ve çok tehlikeli değişikliklere yol açabileceğini anlıyor” yorumunda bulundu.
Bugünkü gerilimin büyük ölçüde bilgi alanında yaşandığına dikkat çeken Lübnanlı eski komutan, “Sinirlerle oynanıyor. Rus kuvvetler, Suriye ordusu ve müttefiklerinin zaferi ABD ve İsrail’in Suriye’yi bölme planlarını yıkıyor. Suriye’de bir şeylerin aniden değişeceğini düşünmüyorum. Rus ordusu, verilen görevleri yerine getiriyor ve buna devam edecek” diye ekledi.
Lübnanlı askeri uzman emekli general Hisham Jaber da ABD’nin Suriye’ye saldırmayacağı kanısında. Sputnik’e konuşan Jaber, “Rusya, bu tehlikeli adıma karşı caydırıcı faktördür. Rusya, olası saldırıya yanıt vereceğini açıkladı. Şayrat hava üssü olayı bir daha tekrarlanmayacak. Sanırım, ABD Başkanı Donald Trump, bu tür gürültülü açıklamalarla vatandaşlarının dikkatini ABD’nin iç sorunlarından yurtdışındaki askeri operasyona çevirerek bu iç sorunlarını çözmeye çalışıyor” dedi.
Ancak Trump’ın, Rusya’nın sert misillemesinin olmayacağını hissetmesi durumunda Suriye’de sayısız hedeflerden birini vurabileceğini dile getiren Jaber, “Bölgede kendi oyununu oynayanlar, ne kadar uzağa gidebileceklerini ve her adımın hangi sonuçlar doğurabileceğini çok iyi biliyor. ABD ve İsrail’in her bir saldırısının büyük sonuçları var” yorumunda bulundu.
“Amerikalılar Rusya’yla çatışmak istiyor mu?” sorusunu yönelten Jaber, “Bu, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile olmadı. Sanırım Amerikalılar Suriye’ye küçük bir saldırıda bulunabilir, bu Trump’ın ülkesinde yüzünü korumasına yardımcı olur” dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)