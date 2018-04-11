‘Suriye’ye saldırı olmayacak, savaş medyada yürütülüyor’

Eski Lübnan Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Matar, Suriye’deki mevcut gerilimin, krize katılan birçok ülkenin kendini köşeye sıkıştırmasının sonucu olduğunu belirtti.

ABD’nin Suriye’yi vurma tehditlerini değerlendiren Matar, Sputnik’e açıklamasında, “Mevcut gerilim, Suriye krizinin birçok katılımcısının kendini köşeye sıkıştırması sonucu oldu. Lüban’da bir deyim vardır: ağacın tepesine çıktılar ve inemiyorlar. Şimdi krizin tarafları, Rusya ve ABD ve müttefikleri, tamamen zıt konumlar aldı. Sanırım, çözüm BM Güvenlik Konseyi’nde elde edilebilir. Bu durumda her birisi ağaçtan inebilecek” dedi.

Kimsenin Üçüncü Dünya Savaşı istemediğini, savaşın istisnasız herkes için felakete dönüşeceğini dile getiren Lübnanlı uzman, “BM Güvenlik Konseyi, olası çözümlerle ilgili plan sunabilir. Örneğin, kimyasal saldırı iddialarının incelenmesi için Suriye’ye komisyon gönderilebilir. Sanırım, bu tamamen kabul edilebilir bir seçenek” ifadelerini kullandı.

'TARAFLAR BALİSTİK FÜZE KULLANABİLİR'

Günümüzde sürekli saldırı ve karşı saldırılara şahit olduğumuzu söyleyen Matar, “Her bir taraf balistik füze kullanabilir. Bu ne kadar uzağa gider? ABD kara ordusu Suriye sahiline iner mi? Sanmıyorum. ABD ve müttefikleri, bunun çok önemli adım olduğunu ve çok tehlikeli değişikliklere yol açabileceğini anlıyor” yorumunda bulundu.

Bugünkü gerilimin büyük ölçüde bilgi alanında yaşandığına dikkat çeken Lübnanlı eski komutan, “Sinirlerle oynanıyor. Rus kuvvetler, Suriye ordusu ve müttefiklerinin zaferi ABD ve İsrail’in Suriye’yi bölme planlarını yıkıyor. Suriye’de bir şeylerin aniden değişeceğini düşünmüyorum. Rus ordusu, verilen görevleri yerine getiriyor ve buna devam edecek” diye ekledi.

'RUSYA CAYDIRICI FAKTÖR'

Lübnanlı askeri uzman emekli general Hisham Jaber da ABD’nin Suriye’ye saldırmayacağı kanısında. Sputnik’e konuşan Jaber, “Rusya, bu tehlikeli adıma karşı caydırıcı faktördür. Rusya, olası saldırıya yanıt vereceğini açıkladı. Şayrat hava üssü olayı bir daha tekrarlanmayacak. Sanırım, ABD Başkanı Donald Trump, bu tür gürültülü açıklamalarla vatandaşlarının dikkatini ABD’nin iç sorunlarından yurtdışındaki askeri operasyona çevirerek bu iç sorunlarını çözmeye çalışıyor” dedi.

Ancak Trump’ın, Rusya’nın sert misillemesinin olmayacağını hissetmesi durumunda Suriye’de sayısız hedeflerden birini vurabileceğini dile getiren Jaber, “Bölgede kendi oyununu oynayanlar, ne kadar uzağa gidebileceklerini ve her adımın hangi sonuçlar doğurabileceğini çok iyi biliyor. ABD ve İsrail’in her bir saldırısının büyük sonuçları var” yorumunda bulundu.

“Amerikalılar Rusya’yla çatışmak istiyor mu?” sorusunu yönelten Jaber, “Bu, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile olmadı. Sanırım Amerikalılar Suriye’ye küçük bir saldırıda bulunabilir, bu Trump’ın ülkesinde yüzünü korumasına yardımcı olur” dedi.