Hariri: ABD Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspikin'in 'ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağı' açıklamasına Twitter üzerinden verdiği yanıtta ABD Başkanı Donald Trump, ''Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve ''akıllı!'' (füzeler) gelecek" demişti.
Öte yandan Associated Press'te çıkan bir haberde ABD, Fransa ve İngiltere liderlerinin Suriye'de askeri tercihler üzerine müzakerelerde bulunduğu bilgisi verilmişti.
ABD Savunma Bakanı James Mattis de "Trump'ın uygun görmesi durumunda Pentagon askeri seçenekleri sunmaya hazır" açıklamasında bulunmuştu.
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