Rusya: ABD’nin Suriye’ye saldırması koalisyonun askeri suçu olur

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, ABD’nin Suriye’yi vurmaya başlaması halinde bunun sadece bir saldırı eylemi olmakla kalmayıp Batı koalisyonunun bir savaş suçu olacağını belirtti.

Sputnik’e konuşan Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, ABD ve Batılı müttefiklerinin Suriye’nin Duma kentinde yapılan kimyasal saldırı iddiaları üzerine Şam’ı sorumlu gösterip, Ortadoğu ve Akdeniz’deki askeri gruplarını büyütmek için harekete geçmesinin etrafındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Krasov, “Eğer saldırı gerçekleşirse, bu sadece bir saldırı eylemi olarak kalmayıp, Batılı koalisyon tarafından işlenen askeri bir suç olacak. Provokasyonu onlar yaptı, orada herhangi bir soruşturma yapılmadı” diye konuştu.

Rus milletvekili aynı zamanda ABD’nin eylemlerinin öngörülemez olduğunu da vurguladı.